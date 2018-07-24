Беременная Катя Самбука вышла замуж

Недавно состоялась самая неожиданная свадьба в шоу-бизнесе.

Порно-актриса Катя Самбука и голландский певец Алекс Симонс пытались торжественно оформить свое бракосочетание. Правда торжество было одной из частей клипа.

Сюжет для видео на трек «Глупая» разворачивается в стиле голливудскоготриллера, в котором Алекс выступает в нескольких ролях. Костюм жестокого хирурга он меняет на костюм благочестивого семьянина и все это на фоне бесподобной фигуры Кати Самбуки, от которой невозможно оторвать глаза.

Это шуточная история о настоящей и искусственной красоте.

Певец вместе с главной героиней высмеиваю «глупых» девочек, которые считают, что красота это итог пластической хирургии.

Веселый, танцевальный трек «Глупая» и яркий остросюжетный клип — интересная работа Алекса Симонса и режиссёра Валентина Гросу.

Алекс Симонс: «Мне хотелось немного пошутить и поиграть на тему пластики. Надеюсь, что никто не обидится и все будут танцевать и петь вместе с нами! Девушки вы все прекрасны, мы вас любим любыми!»