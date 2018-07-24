Жена Хворостовского отпраздновала первый день рождения без супруга

Полгода назад не стало Дмитрий Хворостовского. Оперному певцу было всего 55 лет. У него осталась жена Флоранс и совместные дети от этого брака и еще двое — от предыдущего.

Супруга артиста сегодня отметила свой день рождения. Она опубликовала на своей странице в микроблоге нежное послание супругу. «Сегодня мой день рождения. Первый без тебя. Никакие слова не могут описать то, через что мне приходится проходить. Я люблю тебе и говорю „спасибо“ за все годы, прожитые вместе, за самых лучших в мире детей, Нину и Максима. Невероятно скучаю по тебе», — написала Флоранс и выложила совместный снимок с Дмитрием.

Пара познакомилась в 1999 году. Тогда 37-летний женатый Дмитрий Хворостовский приехал в Женеву исполнять партию Дон Жуана в местной опере. Его партнершей стала 29-летняя Флоранс Илли, с которой по сценарию предстоял поцелуй на сцене. Флоранс сразу влюбилась в Дмитрия и стала его добиваться. А он признался, что женат и у него есть пятилетние близнецы. Но женщину это не остановило. И она заставила Хворостовского отказаться от предыдущей семьи.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1830585503818607528_1771808662"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);