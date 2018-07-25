Блейк Лайвли может подать на развод с Райаном Рейнольдсом

В семье Райана Рейнольдса (Ryan) и красотки Блейк Лайвли (Blake) никогда не бывает скучно. Пока Рейнольдс был в командировке, Блейк позаимствовала у мужа кепку с надписью «Aviation» и отправилась на прогулку.

Очевидно, Лайвли так понравилась обновка, что она выложила фото в кепке в социальных сетях.

Опешавший Райан не выдержал и написал под постом:

«Верни мне мою проклятую кепку!»

Видимо, актер не слишком любит, когда его вещи берут без спроса. Недавно Райан также признался в интервью, что, когда он остается один наедине с детьми, может произойти все что угодно:

«Моя жена сейчас снимается за границей, поэтому у меня было много времени, чтобы притвориться, что я хорошо слежу за детьми. Возможно, пока мы разговариваем, она подает документы на развод».

Будем надеяться, что Блейк все-таки не решилась на развод и взяла кепку у мужа на память, чтобы даже в рабочие моменты думать о любимом.