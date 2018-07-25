Ещё
Блейк Лайвли может подать на развод с Райаном Рейнольдсом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блейк Лайвли может подать на развод с Райаном Рейнольдсом 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В семье Райана Рейнольдса (Ryan) и красотки Блейк Лайвли (Blake) никогда не бывает скучно. Пока Рейнольдс был в командировке, Блейк позаимствовала у мужа кепку с надписью «Aviation» и отправилась на прогулку.
Очевидно, Лайвли так понравилась обновка, что она выложила фото в кепке в социальных сетях.
Опешавший Райан не выдержал и написал под постом:
«Верни мне мою проклятую кепку!»
Видимо, актер не слишком любит, когда его вещи берут без спроса. Недавно Райан также признался в интервью, что, когда он остается один наедине с детьми, может произойти все что угодно:
«Моя жена сейчас снимается за границей, поэтому у меня было много времени, чтобы притвориться, что я хорошо слежу за детьми. Возможно, пока мы разговариваем, она подает документы на развод».
Будем надеяться, что Блейк все-таки не решилась на развод и взяла кепку у мужа на память, чтобы даже в рабочие моменты думать о любимом.
Popcake.tv: последние новости
Хейли Болдуин беременна У Дарьи Клюкиной роман с миллионером Клюкина пошла на шоу «Холостяк» за деньгами и славой, а Крид просто выполнял условия контракта?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу52
Западные звезды, которые говорят по-русски1
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо14
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией35
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»13
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение