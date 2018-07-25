«Эх, как поправилась!»: располневшая фигура Николь Шерзингер огорчила фанатов

40-летняя певица Николь Шерзингер решила насладиться отдыхом на яхте в компании своего молодого человека. Благодаря папарацци в сети появилось несколько фотографий Николь в купальнике, которые теперь с интересом обсуждает публика. Оказалось, что мнения о фигуре певицы крайне противоречивы.

Большинство помнит Николь Шерзингер по «нулевым» годам, когда она была главной вокалисткой группы Pussycat Dolls, в составе которой стала известной на весь мир и приобрела славу одной из самых желанных женщин десятилетия. Однако те времена давно в прошлом, а сейчас армия поклонников Николь заметно меньше и лишь немногие из них продолжают пристально следить за ее жизнью. А вот в личной жизни у певицы проблем нет — уже не первый год она встречается с болгарским теннисистом Григором Димитровым , который младше своей возлюбленной на 13 лет. Недавно они вместе отправились покататься на яхте в Сен-Тропе, где их и подстерегали папарацци. Вскоре в сеть попали фотографии Николь, отдыхающей вместе со своим молодым человеком.

Бывшие поклонники с удивлением обнаружили, что Николь выглядит совсем не так, как 10 лет назад. И хотя это, в общем-то, логично и закономерно, что в 40 лет Шерзингер выглядит иначе, чем в 30, некоторые и вовсе не поверили, что эта та самая Николь, которая в нулевые была идеалом для множества фанатов и фанаток. «Ох и раздалась Николь» «После трех родов моя фигура так выглядит, а с ней что?» «Для 40 лет фигура отличная» «Точно не она, в клипе с Иглесиасом Николь худышка и красавица, а эта…» «По мне так красивая, аппетитная женщина, думается, что и большинство мужчин со мной согласятся» «А что с ней стало? Эх, как поправилась» Конечно, среди публики нашлись те, кто решил напомнить, что далеко не все так хорошо выглядят в 40 лет, тем более, что мода на излишнюю худобу давно прошла, и сейчас публика предпочитает тела Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, а не Кейт Мосс

Николь Шерзингер стала одной из тех знаменитостей, кто решил почтить Россию своим присутствием во время проведения чемпионата мира по футболу. Она не только отправилась на стадион, но и выступила с парой песен на благотворительном ужине, прошедшем 12 июля.