Лечение зубов во время беременности

Беременность является серьезным испытанием для организма любой женщины вне зависимости от возраста и состояния ее здоровья. И первое, о чем говорят женщины, — это возникновение во время беременности серьезных проблем с зубами.

Мощная гормональная перестройка провоцирует появление заболеваний ротовой полости. В большей степени это связано с изменением свойств слюны беременных женщин: во-первых, она теряет свои антибактериальные качества, а значит, патогенные микроорганизмы могут беспрепятственно «хозяйничать» в ротовой полости; во-вторых, меняется ее состав, и зубная эмаль начинает подвергаться достаточно серьезному воздействию, приводящему к ее разрушению.

Токсикоз с приступами регулярной рвоты способствует повышению кислотности слюны, которая негативно влияет на состояние эмали зубов.

Увеличение потребности организма в кальции и его нехватка во время беременности может нанести урон даже самым здоровым и крепким зубам.

Существует ли эффективная профилактика проблем с полостью рта, настигающих нас во время беременности? Что предпринять, если все же возникла необходимость лечения зубов в период беременности, особенно в последнем триместре?

Лечить или не лечить?

Казалось бы, при отсутствии острых состояний и болевого синдрома можно отложить процедуру лечения зубов до момента родов. Однако, как говорят медики, нельзя забывать, что любой нездоровый зуб или, на первый взгляд, незначительные проблемы слизистой полости рта — это источник инфекции в организме будущей матери. А значит, для нормального течения беременности, правильного развития малыша и исключения его инфицирования этот источник должен быть ликвидирован. Самыми распространенными проблемами, с которыми сталкиваются женщины во время беременности и сразу после родов, являются:

кариес, проявления которого могут достаточно длительное время не беспокоить женщину (единственным неприятным моментом может быть эстетический дефект). Но инфекция из кариозного зуба, попадая со слюной в полость желудка, провоцирует появление симптомов позднего токсикоза;

гингивит — воспалительный процесс, который делает десны рыхлыми и уязвимыми для проникновения патологических микроорганизмов. В сочетании с кариозными источниками инфекции может привести к возникновению гнойного воспаления десен и потере зубов. В среднем около 45% женщин в той или иной степени сталкиваются во время беременности с гингивитом, который при точном соблюдении рекомендаций стоматологов проходит после родов за достаточно короткое время;

каждая вторая женщина во время беременности сталкивается с таким заболеванием полости рта, как стоматит — воспаление слизистой оболочки рта, а также языка и губ. В зависимости от вызвавшего заболевание возбудителя различают 6 видов стоматита, которые также могут встречаться и в комбинированном варианте. При неприменении своевременного лечения, размер язв, которые поражают слизистую ротовой полости, быстро увеличивается, они причиняют сильную боль, вызывают повышение температуры тела, а в случае беременности существует вероятность инфицирования плода.

Каждое из этих заболеваний способно привести к серьезным последствиям для организма беременной женщины и еще не родившегося малыша. Кроме того, перечисленные заболевания могут быть только следствием незаметного развития других еще более серьезных заболеваний. Поэтому когда возникает вопрос о том, лечить или не лечить, ответ очевиден — лечить!

Стоматология и беременность

На каких сроках беременности лучше проводить лечение зубов? Можно ли применять обычную анестезию? Сроки Если все-таки так случилось, что вам требуется вмешательство стоматолога, и обнаружили вы это на ранних сроках, не спешите.

До 12 недель беременности из-за плохо сформированного эмбрионального барьера (характерно для такого срока беременности) введенные в организм матери медикаментозные препараты (в том числе и обезболивающие) могут оказать негативное влияние на плод. Именно поэтому визиты к стоматологу в этот период считаются небезопасными для будущего малыша. Если ситуация сложилась таким образом, что отложить посещение стоматолога не представляется возможным, необходимо соблюдать ряд строгих правил, о которых должен быть осведомлен врач.

Период до 24 недели беременности считается самым безопасным для лечения зубов и возможного применения наркоза.

В третий триместр беременности проводить лечение зубов не рекомендуется (после 34 недели). Это ограничение связано с излишним волнением женщины и мощным выбросом адреналина в кровь. Кроме того, привычная для кресла стоматолога поза пациента может привести к обмороку. Поза «лежа на спине» приводит к нарушению кровообращения из-за передавливания крупных внутрибрюшных сосудов (36 неделя).

Обезболивание При посещении стоматолога на первой же консультации скажите врачу о беременности и особое внимание обратите на ее срок. Если у вас есть какие-то осложнения или сопутствующие (в том числе хронические соматические) заболевания, врач должен об этом знать. В зависимости от предоставленной вами информации и проблемы, с которой вы обратились, врач подберет препарат для проведения анестезии и ее дозировку. При определенных условиях лечение зубов может проводиться без применения обезболивающего. Рентгенография Большинство стоматологических клиник оснащены оборудованием, которое позволяет построить цифровое изображение зубов. При этом уровень какого-либо излучения настолько мал, что процедура разрешена даже беременным женщинам. Если же вам предлагают сделать снимок на обычном аппарате для рентгенографии, необходимо соблюдать несколько важных правил:

проводить подобное исследование необходимо только после тщательной оценки ситуации;

если все же было принято решение о необходимости проведения рентгенографии, обязательно используйте специальный «свинцовый» фартук для защиты тела, особенно области живота;

предупредите врача-лаборанта, который будет проводить рентгенографию, о том, что вы беременны.