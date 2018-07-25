Денис Клявер: «Я прекрасно общаюсь не только с детьми, но и с их мамами»

Дениса Клявера трое детей. С супругой Ириной он воспитывает Даниэля, которому в сентябре исполнится 5 лет. Кроме того, у музыканта есть сын и дочь от предыдущих отношений: 16-летний Тимофей и 13-летняя Эвелин. Дети папу обожают, а он без них жить не может. Даже песню им посвятил. «Мое отцовство всегда было осознанным» — После вашей песни об отношении отцов и детей «Когда ты станешь большим» женщины делятся с вами в Инстаграме очень личными историями. Одна молодая мама пишет: «Надеюсь, отец моего ребенка услышит песню и захочет увидеть сына». Ожидали такую реакцию?

— Эту песню я написал после того, как в один день поспорил со старшим сыном, затем с младшим, а потом и с дочкой. Так получилось. Разговаривали на разные темы, потому что дети разного возраста. К вечеру вдруг пришла мысль: я потратил столько нервов и сил, а что если попробовать достучаться до детей по-другому? И я написал песню, уложив эмоции и мысли в три минуты. Рад, что получаю так много откликов. Для меня дети — самое главное в жизни.

— Вас можно ставить в пример другим отцам. Вы участвуете в воспитании всех своих детей, сумев сохранить прекрасные отношения с их мамами.

— Для меня подобное поведение совершенно логичное и единственно возможное.

Старший сын Дениса — творческий парень. Тимофей планирует поступать в театральный. фото: Личный архив

— Многие отцы забывают о детях или ограничиваются алиментами.

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Жена Дениса Клявера прилюдно оголилась— То, что я такой, заслуга моих родителей — это их гены и воспитание. Да, так получилось, что у троих моих детей три разные мамы. Иногда даже на концертах по-доброму шучу на эту тему: «Я очень ответственно подхожу к воспитанию детей: постарался, чтобы каждому ребенку доставалось максимум внимания, поэтому у каждого моего ребенка по собственной матери». Случается, что ты встречаешь свою вторую половину и вы остаетесь вместе на всю оставшуюся жизнь. А бывает так, что ты встретил женщину, и ваша с ней миссия — появление на свет нового человека. Я не понимаю, как можно не участвовать в жизни ребенка. Это абсурд. Сын или дочь не виноваты в том, что родители не смогли выстроить отношения. Можно все разрулить элементарно — главное, захотеть. Я общаюсь прекрасно не только с детьми, но и с их мамами. Я вижу их отношение к детям, а они по моим поступкам понимают, что самое главное в жизни для меня — воспитание детей. Задача родителей — быть продюсерами: выявить талант у ребенка, а потом направить его в нужное русло, обеспечить условия для развития этих способностей.

— Куда вы направляли старшего Тимофея?

— Он чемпион Европы по тхэквондо, у него уже второй дан. Занимается с четырех лет.

— Папино желание было отдать сына в спорт?

— Обоюдное с его мамой: Юлечка профессиональная гимнастка-«художница», танцовщица. Я поддерживал, мотивировал, финансировал, а мама Тимошина с четырех лет практически все время рядом с ним. Много приходилось ездить по соревнованиям. Победы сына — на 80% заслуги мамы. Мы с Юлей вырастили человека, который привык к трудностям, который понимает, что в жизни нужно бороться, трудиться. Это круто.

Дочь Дениса Клявера Эвелин постоянно на связи с папой. фото: личный архив

— Тимофей перешел в 11-й класс. Обсуждаете с сыном выбор профессии?

— Конечно. Мы давно на эту тему начали разговаривать. Я на сына не давлю. Тимофей очень сильная личность, как и все мои дети. Спорт сформировал в нем мужской характер. Он сам решил, что хочет после школы отслужить в армии. Не вопрос, одобряю. Год ничего не решит. А дальше — творческая стезя. Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральный институт. Не буду его захваливать, но он очень органичный.

— Гены дают о себе знать?

— Да, старший сын — это дедушка Илюша по психотипу, по своему внутреннему содержанию. Он вроде бы такой безэмоциональный в жизни, но как только нужно принять решение, показать результат на ринге, умеет сконцентрироваться и показать результат. Для сцены это важный навык. Вижу, что Тимофей творческий парень.

— Вы в свои 16 — 17 лет часто советовались с родителями?

— Тогда не было таких средств коммуникации, как сейчас. Мы с сыном каждый день на связи: разговариваем по телефону или скайпу. Постоянно обмениваемся смешными фотками, гэгами. Важно, что Тимоша видит — у нас одинаковое чувство юмора: я стараюсь понять молодежь, а он меня. Жаль, что я с отцом не мог так часто общаться. Папа был более радикальным в вопросах воспитания по сравнению со мной. Если он говорил: «вот это плохо, мне не нравится», значит, договариваться бесполезно. А вот с мамой мы всегда были на короткой ноге, она даже включала в свою речь модные словечки, которые я приносил из школы. Мне это очень импонировало.

Конечно, есть принципиальные моменты в воспитании, которые касаются порядочности, ответственности. Здесь компромиссов быть не может — надо четко обозначать границы дозволенного. А вот свое мнение в вопросах вкусовщины ребенку навязывать никогда не буду. Хочет он подстричься — да ради бога. Хочет надеть странную одежду — пожалуйста! Человек себя ищет, пробует в этом возрасте.

Денис Клявер с супругой Ириной, младшим сыном Даниэлем, мамой и Юрием Стояновым (2018). фото: Личный архив

— В армию вас родители легко отпустили?

— Они меня на военную службу и направили. Я учился в музыкальном училище, у нас не было военной кафедры. Когда пришла повестка, я на 99% был уверен, что в армию не пойду. Но папа настоял — надо служить. Мама поддержала, потому что она у меня дочка офицера. Я не был разгильдяем, но все равно юношеская разболтанность в поведении присутствовала. А армия стала репетицией перед взрослой жизнью — меня научили дисциплине и ответственности.

— Ну а дочка, наверное, ближе к маме? Эвелин с папой не откровенничает?

— Естественно, она ближе к маме. Но я и с дочкой общаюсь прекрасно. Эвелиша самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная.

— Ей 13 — переходный возраст…

— Тимоха этот возраст прошел спокойно. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко и непроблемно. Отдельное спасибо Еве (мама Эвелин — певица Ева Польна . — Авт.) за это счастье: быть отцом девочки — это такой конкретный космос.

«Так как папа с мамой были счастливы, мало кто умеет», — Денис Клявер считает отношения родителей эталоном семьи. фото: личный архив

— Младший Даниэль родился, когда вам было 38. Прочувствовали отцовство в зрелом возрасте иначе, чем в молодые годы?

— Первенец Тимофей у меня появился в 27. Это уже был осознанный возраст. Я вообще всегда к детям относился трепетно. Зато у Дани есть старший брат. Тимоха молодец! И понянчится с братом с удовольствием, и пообщается. Дане уже почти 5, он просто маленький ураган. Стараюсь больше времени с ним проводить. Ни старшего сына, ни дочку в детстве я так часто не видел. Теперь я уже понимаю, как быстро летит время, когда ребенок маленький. Поэтому по возможности отменяю дела и мчусь домой.

— У вас есть возможность баловать детей. Как их не избаловать?

— Научились этому на Тимофее. Сыну было года четыре, и на Новый год его задарили игрушками. И вот очередной папин друг привез в подарок огромную машину на радиоуправлении: любой мальчик с ума бы сошел от счастья, а Тимоха на следующий день даже из коробки ее не достал. И мы с Юлей поняли: надо что-то предпринимать. Решили закрыть игровую комнату на месяц. Выдали ему деревянную пирамидку, матрешку, раскраски. Поначалу сын был недоволен, а потом привык. Такие показательные уроки правильно влияют на подрастающее поколение.

Воспитываю детей так, что они знают — любой подарок нужно заработать. Своим поведением хорошим. И это очень помогает. Если ребенок получил с рождения айпад, телефон, то вместо реального мира у него виртуальный. У моего малого нет доступа к гаджетам, мультики Даня смотрит дозированно — маленькими порциями. Так как живем за городом, Даня со мной и дрова пилит, и траву косит. В свободное время он катается на велосипеде, на скейте, а не тянется к гаджетам. Он знает и получает удовольствие от настоящей жизни, где люди общаются друг с другом. Поэтому никогда не предпочтет ей жизнь виртуальную.

— Вас кнутом или пряником больше воспитывали? Родители баловали?

— Я рос в обычной семье. Папа начал хорошо зарабатывать деньги году так в 1994-м. Мне к тому времени исполнилось 19 лет. А до этого доход в нашей семье был, возможно, даже ниже среднего, потому что профессия артиста очень непостоянная. Мы жили очень скромно, но зато я знаю, что такое счастье при отсутствии денег. И теперь, когда уже сам хорошо зарабатываю, обеспечиваю семью, детей, я понимаю, какие моменты в первую очередь нужно ценить в жизни. Реальный кайф получаю от общения с детьми, женой, друзьями, от рождения песни. Дорожу и наслаждаюсь каждой минутой, проведенной с мамой. Дорожил и наслаждался каждой минутой с папой. «Мама обиделась и два дня со мной не разговаривала» — Взрослому артисту чье одобрение и похвала нужны? Кроме признания публики.

Оскар Кучера. — После недавних съемок клипа на песню «Когда ты станешь большим» коллеги говорили: «Дэн, ты написал крутую песню!» Для меня одна из самых высоких похвал со стороны уважаемых мною коллег. У меня в клипе снялось много знаменитых отцов, среди них Дмитрий Маликов , Стасик Пьеха, Эдгард Запашный

— Вы заняты сольным творчеством шесть лет. Но ведь до сих пор народ ассоциирует вас с группой «Чай вдвоем». Не обидно?

— Упаси боже! Конечно, не обидно. Все, что мы сделали со Стасом почти за 17 лет существования группы «Чай вдвоем», было от души и искренне. Очень приятно, что наши песни сейчас звучат на радио.

Первый альбом группы «Чай вдвоем» назывался «Я не забуду» (1997). фото: instagram.com — И их знают наизусть.

— Часто, когда работаю на свадьбах, молодое поколение сначала поглядывает на меня, как на очень взрослого дядечку. А когда начинаю петь, то все вдруг начинают подпевать. Для меня лестно, что песни «Чай вдвоем» продолжают творческую жизнь. У меня не было никаких разочарований, удивлений по поводу того, что люди не могли максимально отвязать меня от дуэта. Сейчас прошел уже большой срок, но все равно меня всегда будут ассоциировать в том числе с этим дуэтом. Сейчас готовлю новый сольный концерт, в котором прозвучат песни, которые я написал за последние несколько лет. Все они мне очень близки — писались от души.

— Ваш отец Илья Олейников писал для группы «Чай вдвоем». К примеру, песню «Метель». По вашей просьбе?

— Папа был потрясающим композитором. Невероятно крутым! Он поставил фантастический мюзикл «Пророк» — совсем скоро мы сделаем его ремейк. Я, как композитор, очень ревностно относился к любым посягательствам на свою территорию. Но это же отец! Папу я уважал и любил, и ему было можно все. Хотя мне казалось, что песня «Метель» в те годы была немножко взрослая для нас. Но песня-то потрясающая! Очень красивая и глубокая. Только повзрослев, могу ее спеть так, как она и должна звучать.

— Илья Львович был прекрасным драматическим артистом. А народ его любил за образы в «Городке». Ему не было обидно из-за этого?

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— Ваша мама не планирует переехать к вам в Москву? Не скучно ей в Санкт-Петербурге?

— Да вы что! Я счастливый сын, потому что мама даже меня стимулирует на какие-то новые дела. Ей 69-й год, но она постоянно работает над собой: занимается спортом, держит себя в тонусе, развивается — освоила все эти интернет-истории и свободно пользуется гаджетами.

— Ирина Викторовна выглядит гораздо моложе своих лет.

— А ведь у мамы не было ни одной пластической операции, она пользуется минимальным количеством косметических средств. Когда я выложил в Инстаграме ее фотографию в купальнике, она набрала больше миллиона просмотров. Это рекорд в моем Инстаграме! На снимке мама с Данечкой в Болгарии на пляже, никаких фильтров я не использовал, ничего не фотошопил. Мама, правда, обиделась — два дня потом со мной не разговаривала.

— А почему обиделась?

— Она скромная у нас. Но потом я ей объяснил, почему это сделал. Людям важен пример, как некий стимул для действий. Мы часто сомневаемся в своих силах, возможностях. Но если захотеть, то можно горы свернуть. Стройная красивая женщина — хороший пример для ее ровесников. И для меня мама пример. Она всегда на позитиве, в движении, ей везде комфортно. В общем, у нее есть чему поучиться и внукам, и сыну. Когда приезжаю к маме, она всегда найдет, за что меня пожурить, напомнит: «Ну-ка выпрями спину!» Я к этому отношусь с уважением. Более того, я счастлив.