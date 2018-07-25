Как научить детей готовить: шесть блогов, две телепередачи и одно приложение

Ваши дети не умеют готовить? Это ерунда! Все дети умеют это делать, главное — показать хороший пример или найти по-настоящему добрых советчиков в интернете и по телевизору.

Последние годы кулинария завоевывает сердца не только взрослых. Дети хотят пробовать силы в приготовлении еды наравне со своими родителями, и на помощь им приходят многочисленные каналы, телевизионные шоу и даже приложения для смартфонов. Родители рады: теперь просмотр телевизора — это не только удовольствие, но и польза для всей семьи.

«Летидор» подобрал для вас самые любопытные на сегодняшний день блоги в YouTube, «Инстаграме», а также приложения для смартфонов и телевизионные передачи, которые помогут маленьким поварятам развивать свои кулинарные способности и удивлять родителей талантами.

YouTube

Tiki Taki Cook

Маленькая Ярослава под присмотром мамы готовит простые и вкусные десерты, а также любимые детские блюда, например бургеры, бутерброды или интересные салаты. Ярослава искренне получает удовольствие от готовки, радуется результатам своей работы и, несомненно, может заразить своим энтузиазмом других маленьких девочек, желающих помогать маме на кухне.

«Я готовлю лучше»

Популярный канал с кулинарными шоу для детей. Вкусные, интересные рецепты представлены в веселой, игровой форме. Многие блюда посвящены героям любимых мультфильмов, все показано непринужденно и ненавязчиво.

Готовят не только девочки, но и мальчики: все заряжают своей энергией, хорошим настроением и желанием поскорее бежать на кухню готовить.

Детский кулинарный канал I'Sabrik

Этот канал только набирает популярность, сейчас число подписчиков подбирается к 7 тысячам. Но канал, несомненно, достоин внимания: две сестры и брат сами готовят не только необычные десерты вроде желейных мишек из натурального сока или огуречного лимонада, но даже такие «недетские» блюда, как тарталетки, постный майонез или домашнюю шаурму.

После просмотра подобных каналов хочется, чтобы все дети учились готовить и иногда баловали своих родителей какими-нибудь удивительными новинками.

Instagram

Мама Люба и дочка Ксения

kinder.povar

kinder.povar

Мама Люба ведет аккаунт своей маленькой принцессы Ксении, которая с удовольствием готовит самые разнообразные блюда. Мама уверяет, что Ксения начала готовить практически с полутора лет, чему запросто веришь, видя, как легко она чувствует себя на кухне, отбивая куриную грудку или орудуя миксером.

Приятно, что в блоге есть и видео, и фотографии, а в комментариях подробно прописываются все представленные рецепты.

К тому же мама Люба с удовольствием общается со своими подписчиками и подробно отвечает на все возникающие вопросы.

«Как только Ксеня встала к плите, а было это в 1,7, она сразу дала понять, что главная здесь именно она. Со временем умений у нее прибавилось, а у меня убавилось тревожности. Сейчас зачастую дочка готовит полностью сама, я лишь выкладываю в самом начале продукты и напоминаю, в какой последовательности действовать. На нашей кухне на роль шеф-повара я точно не претендую», — говорит мама маленького поваренка.

Семья Змиевских

zmievskie

zmievskie

Семья Змиевских — мама, папа, 7-летний Леша и 5-летний Тема — совсем недавно завели свой блог, но уже заинтересовали многих, и нас в том числе. Мини-блогеры, как называют их родители, готовят совсем немаленькие блюда: дорада с соусом тартар, стейк с гарниром или даже печеные овощи.

В семейный блог выкладываются короткие видео, а в комментариях прописываются все рецептурные пропорции.

Мама Светлана и дочка Таисия

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Мама Светлана (фотограф) и маленькая Таисия (кулинар) выкладывают фотографии легких в приготовлении и очень красивых блюд: изысканно украшенных каш, творожного пудинга или домашнего мороженого.

Блог отличается красивыми фотографиями, в комментариях к которым мама Светлана подробно расписывает рецепт.

Телевидение

«МастерШеф. Дети»

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«Фабрика десертов»

Телевизионная передача на детском канале Ginger TV. Двое мальчишек чувствуют себя на кухне полноценными хозяевами, учатся готовить сами и попутно обучают всех зрителей. Вкусные бутерброды, блинчики с вареньем, морс, чай и даже лимонный пирог — нет таких блюд, которые неподвластны юным и озорным кулинарам.

«Самое большое удовольствие для любого родителя — видеть, что твой ребенок чем-то по-настоящему увлечен, а еще лучше поддержать всей семье его увлечение. Хочется обучать наших детей всему самому лучшему и интересному, открывать им мир с новых сторон. В современный век развития интернета и телевидения все также обеспокоены безопасностью. Наш главный принцип — современное детское телевидение должно быть безопасным, развивающим и полезным. Мы очень рады, что таких каналов становится все больше. Поэтому в пакет «Детский» добавили больше каналов с самыми добрыми, развлекательными, а также обучающими передачами», — говорит Максим Гарусев, представитель МГТС

Приложения

«Семья бегемотиков Гиппо»

Эти мультяшные родители тоже учат детей готовить. Забавные игры, пошаговые рецепты, интерактивное общение со смешными бегемотами — все это поможет ребенку самостоятельно приготовить какое-нибудь несложное, но вкусное блюдо и удивить всю семью.

Для iOS:

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https://play.google.com Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!