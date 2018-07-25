«Наконец-то нормальный вид»: Кети Топурия приятно удивила поклонников новым платьем

Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия часто привлекает к себе внимание публики не столько выступлениями на сцене, сколько своими костюмами. Девушка всерьез увлекается модой и выпустила в свет уже не одну коллекцию эксклюзивной одежды. Но далеко не все обыватели оказались готовы принять и понять выбранное артисткой направления, наиболее подходящее под категорию «спорт-шик».

На днях Кети Топурия в числе других звезд российского шоу-бизнеса приняла участие в музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Девушка, которая славится оригинальным подходом в выборе сценических костюмов, в этот раз сильно удивила поклонников. На сцене певица появилась в длинном черном платье на тонких бретелях и с открытой спиной.

Обычно дерзкая и уверенная Топурия выглядела очень нежной и даже хрупкой. Многие интернет-пользователи отметили, что такими переменами артистка, видимо, обязана своему новому возлюбленному рэперу Гуфу , роман с которым наконец перестала скрывать. Стоит отметить, что очарованную публику ничуть не смутило даже отсутствие на Кети бюстгальтера, который, кстати, был бы далеко не лишним под тонкой тканью выбранного ею платья.

«Какая красивая! Влюбленную женщину видно за версту» «Наконец-то нормальный вид!» «Шикарное платье… Простое, но элегантное» «Кети просто красотка! Непривычно видеть ее в такой одежде» К слову, Кети далеко не всегда слышит в свой адрес столько приятных эпитетов. Куда чаще пользователи в сети высказывают абсолютно иную точку зрения, упрекая вокалистку в полном отсутствии чувства стиля и подражании чужим коллекциям за неимением собственных оригинальных идей.