«Вы нам нужны еще»: фанаты просят Максима Фадеева не садиться на байк

Сев за руль огромного мотоцикла, Максим Фадеев заставил поволноваться своих фанатов, которые попросили его слезть с такого небезопасного средства передвижения и рассказали о собственном горьком опыте вождения. Мужчине предложили все-таки отдать предпочтение автомобилю, ведь он как талантливый музыкант нужен стране целым и невредимым.

Усевшись на железного коня, Максим спросил у поклонников, стоит ли брать его, на что они в один голос ответили «нет». Конечно, чтобы смело водить этот двухколесный транспорт, нужно владеть опытом, который, как кажется публике, Фадееву получать уже поздно. Мужчине предложили присмотреть себе велосипед, а лучше электросамокат, набирающий сейчас всё большую популярность. Это отличная альтернатива опасной и скоростной езде, но при этом не менее захватывающая и даже приносящая пользу.

«Вы нам нужны ещё, не стоит брать!» «Максим, ну уже поздновато на такой транспорт переходить» «Я так один раз сел, отделался ссадиной, слава Богу» «Это очень опасно, лучше не суйтесь в эту байкерскую жизнь» «Мой муж в молодости упал с мотоцикла на большой скорости со своей девушкой, она была за рулем, правда. Так вот она инвалид на всю жизнь, муж, к счастью, получил только сотрясение и пару шрамов» «Да ну, лучше машина. Вы же не байкер, в конце концов» «Даже не думайте об этом, Макс! Вы, в первую очередь, музыкант!» Тем не менее нашлись и такие советчики, которые единогласно проголосовали за покупку новенького мотоцикла. По их мнению, Фадееву очень подойдет байкерский образ в силу его длинной густой бороды и массивного телосложения. Но стоит ли рисковать здоровьем и жизнью только ради образа, решать уже самому артисту.

К счастью преданных фанатов, Максим Фадеев наконец приступил к записи сольного альбома, чем не радовал слушателей уже много лет. Теперь творение музыканта с нетерпением ждут и предвкушают его выход в свет.