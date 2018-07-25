Жителей Ульяновска удивил крик матери на новорожденного, — соцсеть

В сети появилось видео, где слышно, как роженица кричит на своего новорожденного младенца за то, что он плачет. Затем женщина трясет кроватку ребенка. По информации пользователей, инцидент произошел в роддоме Ульяновска.

Пользователи соцсети недоумевают, спрашивая, зачем же женщина родила ребенка.

«ФедералПресс» отправил официальный запрос в министерство здравоохранения Ульяновской области о возможности проведения проверки по данному факту. На момент публикации ответ информагентство не получило.

Проверки в минздраве региона начались 28 июня.

24 июля стало известно, что заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь будет курировать региональное министерство здравоохранения семьи и социального благополучия.

Фото: pexels.com