В сети появилось видео, где слышно, как роженица кричит на своего новорожденного младенца за то, что он плачет. Затем женщина трясет кроватку ребенка. По информации пользователей, инцидент произошел в роддоме Ульяновска.
Пользователи соцсети недоумевают, спрашивая, зачем же женщина родила ребенка.
«ФедералПресс» отправил официальный запрос в министерство здравоохранения Ульяновской области о возможности проведения проверки по данному факту. На момент публикации ответ информагентство не получило.
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Ульяновской области V созыва, председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, генерального директора АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. Они подозреваются в мошенничестве. +
Проверки в минздраве региона начались 28 июня.
24 июля стало известно, что заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь будет курировать региональное министерство здравоохранения семьи и социального благополучия.
Фото: pexels.com