В Большом Камне ребёнка сильно покусала домашняя собака

Накануне, 24 июля, в прибрежном городе, произошёл ужасающий случай, где пострадал маленький мальчик.

Гуляя около школы к малышу подбежал терьер, который повалил его на землю и начала терзать за спину.

«Ребёнок очень сильно кричал, ему было больно. Благодарю прохожих, позвонившие в скорую помощь и отогнавшие собаку», — поделился отец мальчика.

Почему собака гуляла без поводка и намордника до сих пор неизвестно. После случившегося, хозяин собаки сбежал вместе со своим питомцем. Родители пострадавшего мальчики подали заявление в полицию.