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В Большом Камне ребёнка сильно покусала домашняя собака
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В Большом Камне ребёнка сильно покусала домашняя собака 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Накануне, 24 июля, в прибрежном городе, произошёл ужасающий случай, где пострадал маленький мальчик.
Гуляя около школы к малышу подбежал терьер, который повалил его на землю и начала терзать за спину.
«Ребёнок очень сильно кричал, ему было больно. Благодарю прохожих, позвонившие в скорую помощь и отогнавшие собаку», — поделился отец мальчика.
Почему собака гуляла без поводка и намордника до сих пор неизвестно. После случившегося, хозяин собаки сбежал вместе со своим питомцем. Родители пострадавшего мальчики подали заявление в полицию.
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