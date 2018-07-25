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«Дипломы куплены?» — коллега Александра Исакова винит врачей в смерти актера
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«Дипломы куплены?» — коллега Александра Исакова винит врачей в смерти актера 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Коллега и друг скончавшегося актера Александра Исакова Роман Печерский обвинил медиков в бездействии, передает ФАН. На странице в Facebook артист выразил соболезнования родным и близким и назвал диагноз, который врачи установили после гибели.
— Наши доблестные врачи не смогли установить диагноз и только после отека легких выявили причину — двухсторонняя пневмония, — написал Печерский.
По словам артиста, еще 22 июля Александр Исаков неплохо себя чувствовал и даже общался с друзьями и родными. Утром следующего дня актера не стало.
Народная артистка РСФСР Тамара Семина призналась, что не ожидала услышать столь печальное известие.
— Очень жалко. Мои сожаления. От пневмонии, что такое… Вообще фантастика, — сказала она в комментарии Пятому каналу.
Александру Исакову было 39 лет. Россиянам он известен как актер популярных сериалов, включая и «Счастливы вместе».
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