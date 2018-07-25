Это несправедливо! — актер Печерский о страшной смерти звезды «Счастливы вместе»

Известный российский актер театра и кино Роман Печерский считает, что в скоропостижной смерти артиста Александра Исакова виноваты медики, которые не смогли вовремя диагностировать серьезное заболевание. Об этом он рассказал Пятому каналу.

— Я считаю — это несправедливым, я считаю что за три недели воспаление легких в нашей стране с продвинутой медициной, так сложилось, как нам дают информацию, можно было определить, а не тогда когда уже происходит отек легких и при помещении в реанимацию, человеку ставят диагноз пневмония, — заявил Печерский.

Александр Исаков ушел из жизни 23 июля в возрасте 39 лет. Причиной скоропостижной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.

Исаков известен зрителям по сериалам «Счастливы вместе», «Атлантида», «Безмолвный свидетель», «Холостяки», «Моя любовь». Помимо телевизионных съемок актер на протяжении почти 15 лет играл в Государственном театре киноактера в спектаклях «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки» и других.

Прощание с актером театра и кино Александром Исаковым пройдет в Москве 26 июля в 11:30 по местному времени, похороны состоятся на Митинском кладбище.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что известная актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей.