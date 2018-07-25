Ещё
Коллега Исакова назвал возможную причину смерти актера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коллега Исакова назвал возможную причину смерти актера 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Дни.ру
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева рассказала подробности смерти актера Александра Исакова — он перенес на ногах воспаление легких и до последнего не хотел ложиться в больницу.
Ранее на сайте Государственного театра киноактёра сообщили, что актер театра и кино Александр Исаков скончался на 40-м году жизни. Исаков с 2004 года был занят в самых популярных постановках театра, среди которых — «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мера за меру», «Волшебная туфелька Золушки» и многих других.
"Ему было всего 39 лет. Я считаю, что умер он смешно — от воспаления легких, и он перенес воспаление легких на ногах практически, с температурой. Он к себе отнесся так: «Ну, подумаешь, воспаление легких, все пройдет». А не прошло. Он накануне смерти почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу, там он и скончался, потому что относиться вот так к себе с прохладцей… нельзя. Нельзя, товарищи артисты, так к себе относиться, и не только артисты", — сказала РИА Новости Выходцева.
По ее словам, Исаков был неплохим актером и, как все молодые актеры, очень амбициозным. «Его недостатком в жизни было то, что он много курил. Очень жаль его маму, я выражаю ей огромные соболезнования. Жаль его сыночка, сейчас ему уже годика четыре», — добавила собеседница агентства.
Исаков снимался в кино и сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Женский форум  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире12
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу149
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья12
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение