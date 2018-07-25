Полиция проводит проверку после наезда велосипедиста на малолетнюю девочку в Зеленограде 

В Зеленограде малолетняя девочка пострадала, попав под колеса велосипеда, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 23 июля в полицию поступила информация о том, что в Зеленограде около корп. 601 велосипедист совершил наезд на девочку 2015 г. рождения.
«Ребенка доставили в поликлинику со ссадиной на правой кисти. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой», — пояснил источник.
Он добавил, что по факту случившегося полиция проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.