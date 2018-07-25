Ещё
Полиция проводит проверку после наезда велосипедиста на малолетнюю девочку в Зеленограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция проводит проверку после наезда велосипедиста на малолетнюю девочку в Зеленограде 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Зеленограде малолетняя девочка пострадала, попав под колеса велосипеда, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 23 июля в полицию поступила информация о том, что в Зеленограде около корп. 601 велосипедист совершил наезд на девочку 2015 г. рождения.
«Ребенка доставили в поликлинику со ссадиной на правой кисти. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой», — пояснил источник.
Он добавил, что по факту случившегося полиция проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
Проект о возможности самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака прошел второе чтение в ГД Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 июля Главный судебный пристав РФ предложил ограничивать предоставление госуслуг должникам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу84
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»14
Западные звезды, которые говорят по-русски2
Ходченкова заинтриговала снимком топлес9
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение