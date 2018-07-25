Уже в продаже: 6 полезных товаров из ИКЕА

В этом посте мы рассказывали о новой коллекции ИКЕА — тогда этих товаров еще не было в продаже. А в сегодняшней подборке — то, что уже можно купить.

Подходит для самых нестандартных квартир и самого ограниченного бюджета. ОПХУС — это модульная система хранения, которую можно использовать в любой комнате в самых разных вариациях, комбинируя элементы как угодно.

Цена: зависит от комплектации — элементы подбираются индивидуально.

Дизайн чехлов ФРАНСИНЕ из шерсти, акрила и хлопка вдохновлен рисунками инков и выполнен в теплых земляных оттенках, которые вносят в интерьер ощущение близости к природе.

Цена: 799 рублей.

Ваза ПЕППАРКОРН была разработана при участии флориста, поэтому у нее идеальные пропорции для цветов любой высоты. Благодаря оптимальной ширине горлышка в этой вазе из синего стекла будет одинаково хорошо смотреться и целый букет, и отдельная ветка.

Цена: 899 рублей.

Этот смеситель может стать одним из центральных элементов дизайна кухни. Под его высоким носиком будет удобно мыть даже большие кастрюли и сковороды. Конструкция смесителя соответствует самым передовым стандартам и позволяет сокращать расход воды, а значит, экономить на оплате коммунальных услуг.

Цена: 6 999 рублей.

Ее дизайн разрабатывался под вдохновением от работы профессиональных поваров, но адаптирован для домашнего использования. В систему входят накладная шина, деревянные и стальные полки, решетки для хранения, магнитная планка для ножей, контейнеры, крючки и магнитные зажимы.

Цена: зависит от комплектации — элементы подбираются индивидуально.

Каждый такой ковер соткан вручную мастерами из Индии и Бангладеш из шерсти — поэтому орнамент всегда уникален.

Цена: 9 999 рублей.