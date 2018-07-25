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Уже в продаже: 6 полезных товаров из ИКЕА
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Уже в продаже: 6 полезных товаров из ИКЕА 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В этом посте мы рассказывали о новой коллекции ИКЕА — тогда этих товаров еще не было в продаже. А в сегодняшней подборке — то, что уже можно купить.
Подходит для самых нестандартных квартир и самого ограниченного бюджета. ОПХУС — это модульная система хранения, которую можно использовать в любой комнате в самых разных вариациях, комбинируя элементы как угодно.
Цена: зависит от комплектации — элементы подбираются индивидуально.
Дизайн чехлов ФРАНСИНЕ из шерсти, акрила и хлопка вдохновлен рисунками инков и выполнен в теплых земляных оттенках, которые вносят в интерьер ощущение близости к природе.
Цена: 799 рублей.
Ваза ПЕППАРКОРН была разработана при участии флориста, поэтому у нее идеальные пропорции для цветов любой высоты. Благодаря оптимальной ширине горлышка в этой вазе из синего стекла будет одинаково хорошо смотреться и целый букет, и отдельная ветка.
Цена: 899 рублей.
Этот смеситель может стать одним из центральных элементов дизайна кухни. Под его высоким носиком будет удобно мыть даже большие кастрюли и сковороды. Конструкция смесителя соответствует самым передовым стандартам и позволяет сокращать расход воды, а значит, экономить на оплате коммунальных услуг.
Цена: 6 999 рублей.
Ее дизайн разрабатывался под вдохновением от работы профессиональных поваров, но адаптирован для домашнего использования. В систему входят накладная шина, деревянные и стальные полки, решетки для хранения, магнитная планка для ножей, контейнеры, крючки и магнитные зажимы.
Цена: зависит от комплектации — элементы подбираются индивидуально.
Каждый такой ковер соткан вручную мастерами из Индии и Бангладеш из шерсти — поэтому орнамент всегда уникален.
Цена: 9 999 рублей.
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