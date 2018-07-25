Родители раскрасили дом в стиле Ван Гога для больного сына. Все кончилось скандалом 

Не так давно семейная пара, проживающая во Флориде, смогла получить компенсацию от правительства за громкий скандал, причиной которого стала их трансформация дома в стиле Ван Гога. Семье удалось отсудить за скандал 15 тысяч долларов. Эта история берет начало около года назад. Любомир Ястребски и Нэнси Немхаузер решили разукрасить свой частный дом. Такой ремонт они организовали ради своего 25-летнего сына, который страдает аутизмом. По мнению специалиста, который работает с парнем, картины Ван Гога успокаивают его. Именно это стало решающим фактором: родители хотели сделать большой сюрприз своему ребенку. Тем не менее местные власти были настроены против такой затеи. По мнению представителей, разрисованное здание существенно нарушает постановление о том, как должен выглядеть город Маунт Доры: здесь все дома должны быть окрашены в одинаковый цвет. Представители властей также отмечали, что подобные яркие здания могут отвлекать внимание водителей, что в свою очередь, приводит к ДТП. Труд семьи собирались уничтожить и замять скандал. Однако пара решила этот вопрос просто: родители наняли художника, который украсил не только дом полностью, но и внешнюю сторону забора. Так семья смогла привлечь внимание общественности к скандалу. Около года родители добивались того, чтобы их труд был сохранен. В итоге городской совет разрешил оставить дом измененным. Кроме того Любомиру и Нэнси была выплачена компенсация, а мэр города принес семье публичные извинения.