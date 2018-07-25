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Родители раскрасили дом в стиле Ван Гога для больного сына. Все кончилось скандалом
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Родители раскрасили дом в стиле Ван Гога для больного сына. Все кончилось скандалом 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Не так давно семейная пара, проживающая во Флориде, смогла получить компенсацию от правительства за громкий скандал, причиной которого стала их трансформация дома в стиле Ван Гога. Семье удалось отсудить за скандал 15 тысяч долларов. Эта история берет начало около года назад. Любомир Ястребски и Нэнси Немхаузер решили разукрасить свой частный дом. Такой ремонт они организовали ради своего 25-летнего сына, который страдает аутизмом. По мнению специалиста, который работает с парнем, картины Ван Гога успокаивают его. Именно это стало решающим фактором: родители хотели сделать большой сюрприз своему ребенку. Тем не менее местные власти были настроены против такой затеи. По мнению представителей, разрисованное здание существенно нарушает постановление о том, как должен выглядеть город Маунт Доры: здесь все дома должны быть окрашены в одинаковый цвет. Представители властей также отмечали, что подобные яркие здания могут отвлекать внимание водителей, что в свою очередь, приводит к ДТП. Труд семьи собирались уничтожить и замять скандал. Однако пара решила этот вопрос просто: родители наняли художника, который украсил не только дом полностью, но и внешнюю сторону забора. Так семья смогла привлечь внимание общественности к скандалу. ​Около года родители добивались того, чтобы их труд был сохранен. В итоге городской совет разрешил оставить дом измененным. Кроме того Любомиру и Нэнси была выплачена компенсация, а мэр города принес семье публичные извинения.
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