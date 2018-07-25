Женится, потому что надо — видео со свадьбы 12-летнего мальчика

У каждого народа на Земле есть свои традиции и обычаи, и уникальная традиция цыган-котляров — женить детей в очень раннем возрасте

Жениху на этой свадьбе всего 12 лет, а его невесте — 15. По цыганским меркам, парня отдали даже поздно — можно было и раньше. Вообще, котляры женят своих детей, по наступлении половой зрелости.

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Происходит это без согласия детей и это неудивительно — в столь малом возрасте никто не хочет играть свадьбу и ставить крест на своей будущей жизни. Ведь одними только узами брака все не ограничивается — свобода выбора у супругов просто пропадает, в частности, у девушек.

Им нельзя учиться, отказываться от работы по дому и в чем-то перечить мужу: его слово — закон. О чем тут можно говорить, если даже сидеть женщинам за одним столом с мужчинами просто запрещено.

Свадьбы проходят как обычно — танцы, пляски, выкуп за девочек, который платят золотыми монетами. А эти монеты использовались еще в XIX веке. Также накрывают на свадьбе стол, зовут цыган из других таборов.

Нередко случается и такое, что дети знакомы друг с другом считанные дни, а их уже сватают. А потом нравится-не нравится, нужно жить вместе. Авось в будущем когда-то и понравится. Для цыган такие свадьбы — многовековая традиция, поэтому о том, каково жить детям, они не очень-то и задумываются.

Котляры по сей день хранят обособленный уклад жизни, как и сотню лет назад, когда они только обосновались в России. Они ни с кем не общаются, к ним тоже никто не приближается — даже дети друг с другом не играют.