Видео со взлетной полосы: вертолет чуть не убил азербайджанского репортера

Снимая репортаж со взлетно-посадочной полосы аэродрома, корреспондент азербайджанского телеканала CBC Эльмира Муса-заде в единый миг стала популярной. Кадры, на которых вертолеты, будто не замечая девушку, взлетают над ней, чуть не задев ее голову лопастями винтов, уже облетели полмира и заставили многих понервничать.

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К счастью, никто не пострадал, а журналистку обсуждают в социальных сетях: многих восхищает ее смелость, а некоторые сочли такой риск неоправданным.

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