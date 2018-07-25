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Видео со взлетной полосы: вертолет чуть не убил азербайджанского репортера
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Видео со взлетной полосы: вертолет чуть не убил азербайджанского репортера 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Снимая репортаж со взлетно-посадочной полосы аэродрома, корреспондент азербайджанского телеканала CBC Эльмира Муса-заде в единый миг стала популярной. Кадры, на которых вертолеты, будто не замечая девушку, взлетают над ней, чуть не задев ее голову лопастями винтов, уже облетели полмира и заставили многих понервничать.
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К счастью, никто не пострадал, а журналистку обсуждают в социальных сетях: многих восхищает ее смелость, а некоторые сочли такой риск неоправданным.
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