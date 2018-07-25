«Одно лицо с дочкой!»: Анна Хилькевич показала свое детское фото

Анна Хилькевич нашла в семейном архиве старое фото, на котором предстала еще совсем маленькой девочкой. Она похвасталась, что уже тогда умела творчески подходить к задумке фотографии и правильно позировать, а поклонники звезды, в свою очередь, не смогли не отметить невероятного сходства Анны на этом снимке с её дочерью Арианной.

Хоть ничего удивительного в сходстве матери и дочки нет, публика всё же не осталась без эмоций. Маленькая Аня на фото и трёхлетняя Арианна действительно похожи как две капли воды, что не может не льстить молодой маме — в этой битве генов она одержала победу. А вот от папы девочка, как заметили окружающие, совсем ничего не взяла, поэтому они надеются, что следующий ребенок окажется мальчиком.

Кроме этого, многие не смогли промолчать на тему нынешней внешности телезвезды и заметили, что сейчас мама и дочь не так похожи. Такое явление люди списали на пластические операции Анны и всевозможные инъекции, к которым она явно прибегает, что, конечно, их разочаровало. Впрочем, большая часть фанатов артистки уверена, что главное между матерью и чадом — это духовная связь, любовь и доверие. Анну считают отличной мамой и с нетерпением ждут появления на свет её второго малыша, в ожидании которого она сейчас находится. «Одно лицо с дочкой!» «Как вы похожи на свою дочурку на этом фото!» «Обалдеть, Ариша всё взяла от вас» «Если бы не ч/б и ваш комментарий, я бы решила, что это Арианна!» «Как приятно, когда дети так похожи на нас!»

Уже скоро Анна вновь ощутит счастье материнства и, безусловно, уже задумывается, где и как родится её ребенок, планируя рожать в клинике для вип-персон. Узнав о стоимости обслуживания в частном медицинском учреждении, интернет-пользователи пришли в ужас и сочли это расточительством.