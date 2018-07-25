Спедиалисты дали 8 советов о том, как правильно хранить яйца

Яйца являются хорошим питательным субстратом для микроорганизмов, сообщают специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория», так как обладают высокими пищевыми и биологическими достоинствами.

Свежие яйца, полученные от здоровой птицы, стерильны. Стерильными яйца остаются довольно долго и во время хранения. Причиной этому наличием в них иммунного вещества — специфического белка лизоцима, а также тем, что скорлупа яиц, пленка из высохшей слизи на ней и подскорлупные оболочки препятствуют проникновению микробов.

Однако при продолжительном или неправильном хранении яиц постепенно снижается активность лизоцима, изменяются физико-химические свойства их содержимого, нарушается целостность оболочек и яйцо может подвергнуться микробиологической порче. Микроорганизмами порчи являются: кишечная палочка, стафилококки, плесневые грибы, масляно-кислые бактерии (клостридии), микрококки.

Скорость порчи яиц зависит от температуры хранения, относительной влажности воздуха, состояния скорлупы, состава микрофлоры. Большое значение имеет состояние тары и упаковочного материала. Яйца с грязной и влажной скорлупой портятся значительно быстрее, чем с чистой и сухой.

1. Правильно хранить яйца получится только тогда, когда они изначально свежие. Фабричные хранятся не более 45 суток. Домашние — не более 4 месяцев.

2. Перепелиные, цесариные яички хранятся дольше куриных, утиных. Они содержат аминокислоты, которые являются препятствием для проникновения гнилостных бактерий.

3. Идеальная температура для сохранности +2-4°С, влажность воздуха — около 75-80%. Регулярное проветривание, темнота приветствуются.

4. Если нет места в отделении для овощей, желательно упаковать яички поплотнее, иначе запахи других продуктов пропитают белок.

5. Крашеные яйца хранятся так же, как вареные. Если была использована термопленка, срок уменьшается на 2-3 дня.

6. Вместо соли для хранения иногда используют песок или пепел от дубовых дров.

7. При способе «обмазывание салом» белок может немного помутнеть. На вкусовые или питательные качества это никак не влияет.

8. Разбитое яйцо можно держать в холодильнике сутки. Вареное без скорлупы — 2 дня.

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