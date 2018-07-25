Эммануил Виторган нашел плюсы в позднем отцовстве

78‐летний актер театра и кино Эммануил Виторган поделился счастьем и безграничной радостью, которые он испытывает после рождения дочери Этель, появившейся на свет в феврале. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на журнал «Семь дней».

По его словам, только сейчас к нему пришло осознание того, что такое быть отцом, так как раньше у него просто не было возможности проводить достаточно времени с детьми из-за плотного рабочего графика — около 20 спектаклей в месяц, не считая съемок в кино.