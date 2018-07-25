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Эммануил Виторган нашел плюсы в позднем отцовстве
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Эммануил Виторган нашел плюсы в позднем отцовстве 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
78‐летний актер театра и кино Эммануил Виторган поделился счастьем и безграничной радостью, которые он испытывает после рождения дочери Этель, появившейся на свет в феврале. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на журнал «Семь дней».
По его словам, только сейчас к нему пришло осознание того, что такое быть отцом, так как раньше у него просто не было возможности проводить достаточно времени с детьми из-за плотного рабочего графика — около 20 спектаклей в месяц, не считая съемок в кино.
Виторган безмерно счастлив, что его 55-летняя супруга Ирина Млодик решилась на такой смелый шаг, как материнство в таком возрасте. Супруги благодарят друг друга за рождение малышки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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