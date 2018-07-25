Что такое монокини?

Монокини — это компромисс между бикини и слитным купальником. Верхняя и нижняя его части соединяются вертикальной полоской ткани в самых причудливых вариациях. Это позволяет визуально вытянуть силуэт и сделать фигуру более изящной. Такая модель особенно выручает тех, кому есть что прятать. К недостаткам этого соблазнительного фасона относится лишь неравномерность загара, делающая монокини совершенно непригодным для пребывания на солнце. Тем не менее поводов выгулять такой сексуальный наряд в несолнечную погоду много: романтический вечер у моря, эффектные фото на память и, конечно же, соблазнение любимого.

Пэрис Хилтон. Купальник-компромисс вдохновляет не только мировых дизайнеров, но и рукодельниц: в интернете можно найти множество моделей монокини, связанных крючком. Такие рукотворные экземпляры даже попадают в гардероб знаменитостей, в числе которых Дженнифер Лопес

Пэрис Хилтон

Дженнифер Лопес

Монокини предназначен для тех, кто не стесняется соблазнять. Носите монокини с самыми яркими и смелыми аксессуарами. Не скупитесь на макияж: губы сочного оттенка, аккуратно накрашенные водостойкой помадой, сделают вас неотразимой. Браслеты, кольца, колье, тропический цветок в волосах придадут образу особую сексуальность.

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