Ещё
Что такое монокини?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое монокини? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Монокини — это компромисс между бикини и слитным купальником. Верхняя и нижняя его части соединяются вертикальной полоской ткани в самых причудливых вариациях. Это позволяет визуально вытянуть силуэт и сделать фигуру более изящной. Такая модель особенно выручает тех, кому есть что прятать. К недостаткам этого соблазнительного фасона относится лишь неравномерность загара, делающая монокини совершенно непригодным для пребывания на солнце. Тем не менее поводов выгулять такой сексуальный наряд в несолнечную погоду много: романтический вечер у моря, эффектные фото на память и, конечно же, соблазнение любимого.
Купальник-компромисс вдохновляет не только мировых дизайнеров, но и рукодельниц: в интернете можно найти множество моделей монокини, связанных крючком. Такие рукотворные экземпляры даже попадают в гардероб знаменитостей, в числе которых Дженнифер Лопес и Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон
Дженнифер Лопес
Наоми Кэмпбелл
Ева Лонгория
Монокини предназначен для тех, кто не стесняется соблазнять. Носите монокини с самыми яркими и смелыми аксессуарами. Не скупитесь на макияж: губы сочного оттенка, аккуратно накрашенные водостойкой помадой, сделают вас неотразимой. Браслеты, кольца, колье, тропический цветок в волосах придадут образу особую сексуальность.
Пляжные образы с модных показов
Читайте еще о пляжной моде:
Купальники, которые стройнят
Выбираем купальник по типу фигуры
Купальники для любой фигуры
Я Покупаю: последние новости
Клиенты из ада: самые смешные задания, с которыми сталкиваются люди Колинда Грабар-Китарович и еще 9 самых красивых и влиятельных женщин-политиков Динамим как леди. Шесть способов изящно отказаться от свидания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу123
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»16
Западные звезды, которые говорят по-русски2
Ходченкова заинтриговала снимком топлес10
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение