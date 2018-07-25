Екатерина Вуличенко: «Пышное платье не гарантия счастливой

Актриса дала интервью «Антенне».

— Над чем вы сейчас работаете?

Екатерина Вуличенко : — Снимаюсь во втором сезоне сериала «Консультант» канала НТВ . Вновь у меня там непрекращающиеся отношения с Брагиным, героем Максима Дрозда . Это было и в первой истории, и сейчас. У обоих другие семьи, но любовь не уходит, отношения сложные, а еще происходит убийство мужа моей героини, в котором обвиняют Брагина, поэтому Ирине очень тяжело.

— У вас очень яркая внешность. Испытывали ли вы сложности из-за этого в детстве или уже во взрослой жизни?

Екатерина Вуличенко:

— Нет, никаких сложностей не было. Каждому человеку, во всяком случае, большинству женщин, свойственно находить в себе какие-то недостатки. И я не исключение. Но если, кто и создавал мне проблемы, то не моя внешность, а я сама себе. С возрастом «голова встает на место», и ты благодаришь Бога за то, что тебе дано, что ты такая, какая есть.

— Снималась ли с вами где-нибудь ваша дочь Софья? Хотите, чтобы она пошла по вашим стопам?

Екатерина Вуличенко:

— У моей дочки (сейчас Соне 11 лет, перешла в шестой класс) пока нет желания пойти по моим стопам. На данный момент она собирается стать ветеринаром, и я приветствую ее желание. Она очень любит животных, ее всегда тянуло к ним. У нас дома кошка, огромная улитка, которая недавно стала то ли матерью, то ли отцом — улитки ведь гермафродиты. И мы с Соней раздавали маленьких улитят. Кроме того, дочь занимается конным спортом, любит лошадей. Но если вдруг она захочет стать актрисой, то говорить: «Нет!» и мешать ей не буду. Мне кажется, что человек вправе выбирать свой путь сам. Да, Сонечка снималась в кино. У нее самой возникло это желание, и я благодарна режиссеру Валерию Рожнову , который в фильме «Женщина с лилиями» специально написал небольшую сцену для моей дочери. Она находилась в кадре вместе со мной, подавала мне огромную связку воздушных шариков и даже говорила несколько реплик. Честно скажу, я переволновалась гораздо больше, чем мой ребенок — хотела, чтобы все у нее все получилось, чтобы она не подвела киногруппу. Съемки проходили на улице, было достаточно холодно, и я беспокоилась, чтобы она не простудилась. В итоге Сонечка прекрасно справилась со своей ролью — все ее хвалили и, конечно, я гордилась дочерью. Это был ее единственный опыт в кино.

— В детстве вам нравилось заниматься математикой. Что же заставило вас обратиться к актерству?

Екатерина Вуличенко:

— Я училась в математической школе, очень любила этот предмет и собиралась связывать с ним свою жизнь. А дальше произошла цепь случайностей — я чудом попала в театральную студию, там мне рассказали про театральную школу, потом случайно оказалась на пробах, после которых снялась в своем первом фильме «Змеиный источник», и в итоге поступила в Щепкинское театральное училище.

— Екатерина, вы всегда с рыжими волосами. Примеряли на себя когда-нибудь образ блондинки или брюнетки?

Екатерина Вуличенко:

— Для роли в полнометражном фильме «Фартовый» меня покрасили в блондинку. Главным инициатором был оператор-постановщик, который хотел видеть героиню со светлыми волосами. И мы долго с художницей по гриму уговаривали не перекрашивать меня, прикладывали к моему лицу светлые парики, говорили, что это не идет мне. Но в итоге меня перекрасили, а кино это долгий процесс, параллельно я снималась в двух или трех проектах и итоге застряла в образе блондинки на полгода. При первой возможности вернула свой натуральный — рыжий цвет волос, что, кстати, было достаточно сложно. С тех пор стараюсь не экспериментировать с волосами.

— Что для вас отдых? Где любите путешествовать? Какой отпуск оказался самым запоминающимся?

Екатерина Вуличенко:

— Вот сейчас у меня достаточно плотный график, а после устрою для себя небольшой отдых, полечу на море к ребенку. И там буду погружусь в блаженное ничего неделанье — буду лежать у моря, загорать, плавать и есть вкусную еду. Хотя в принципе я человек любопытный и когда у меня есть силы и желание, мы с супругом много путешествуем. Бывали в самых необычных местах: к примеру, летали во Французскую Полинезию почти на месяц, ходили там на яхтах вокруг островов, плавали в коралловых рифах. Да, много, где были — всего не перечислишь. Но сейчас настроение — полежать на пляже с книжкой.

— Вы вышли замуж во второй раз в элегантном платье-пиджаке. Почему сделали такой выбор? Не хотелось почувствовать себя принцессой и надеть пышное платье?

Екатерина Вуличенко:

— Если бы каждое пышное платье гарантировало счастливую семейную жизнь, то у меня обязательно было бы наряд с огромным кринолином (смеется). Я же видела себя на своей свадьбе именно в таком элегантном костюме.

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