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Столетняя жительница Армении раскрыла секрет долголетия
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Столетняя жительница Армении раскрыла секрет долголетия 

Мир24 1 час назад
Как дожить до ста лет, знает жительница Армении Эрикназ Минасян. Женщина отмечает вековой юбилей. Поздравить бабушку пришли все родственники и корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.
Свечки на торте она задувает в сотый раз. Вековой юбилей бабушка Эрикназ отмечает со всей родней. Шестеро детей, девять внуков, пятнадцать правнуков. Рядом с долгожительницей и лучшая подруга, которая младше именинницы всего на два года. «Для нас всех счастливый день. Если попытаться описать бабулю коротко, я бы подобрала слово „материнство“. Она маяк для нашей семьи. Всегда освещает всем дорогу и собирает всех вокруг себя», — отметила внучка Эрикназ Гоар Минасян.
В этих фотоальбомах — счастливые моменты жизни бабушки Эрикназ. Снимки старые и выцветшие. На этом — ей 77. Вместе с сыном в Иране. За все годы много путешествовала с детьми. «Своей жизнью она довольна. На сегодняшний день жалуется только на слух и зрение, но ей же целых сто лет. Для такого возраста это мелочи. Главная мамина цель — увидеть своих праправнуков», — указала дочь Эрикназ Ерджаник Погосян.
Для внучки Гоар бабушка — лучшая подруга. Вдвоем могут часами перебирать игрушки и украшения, которые хранятся в стареньком потрепанном чемодане. Большинство сделала своими руками. «По профессии я ткачиха. Всю жизнь много трудилась, ела обычную еду, поэтому даже не знаю, в чем секрет моего долголетия. Мне кажется, в душевном спокойствии и любви моих детей. Они всегда рядом со мной и поддерживают меня», — говорит долгожительница Эрикназ Минасян. В свои сто лет она ведет активный образ жизни — никому не доверяет работу в огороде, сама сажает зелень и пропалывает грядки. Ведь главное — быть молодым в душе и любить эту жизнь.
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