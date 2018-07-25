В Красноярске врачи «скорой помощи» удерживали девушку от прогулки

Голая девушка пыталась вырваться из рук врачей «скорой помощи». Очевидцем происшествия известный в Красноярске блогер-велосипедист Роман Романов . Увиденным и снятым он поделился в своем инстаграме. Все произошло на ул. Свердловская. Роман считает, что без галлюциногенов тут не обошлось.

«Уже около получаса стоит скорая помощь, из которой порывается убежать голая девушка. Медработники ей не дают это сделать. Предполагаю, что девушка, скорее всего, под действием каких-то наркотиков или алкоголя», — написал Роман.