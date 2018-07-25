Полина Диброва лишилась на отдыхе золотых украшений

Жена известного ростовского шоумена Дмитрия Диброва Полина лишилась на отдыхе в Барселоне сразу нескольких золотых украшений. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram. По ее словам, сначала она потеряла кольцо, а день спустя «море забрало крестик Ильи» (сына Полины и Дмитрия).

«Кто-то когда-то сказал, что золото и камни уносят с собой все плохое. Знаете такое? Подобное заявление очень облегчает утраты. А еще, снились пауки, я на них смотреть не могу в настоящей жизни, да и во сне не смогла», — написала расстроенная многодетная мать.

Подписчики утешили ее, отметив, что муж непременно должен купить ей новые украшения, которые будут еще лучше.

Напомним, что до этого неприятности случились с женой известного шоумена в ростовском аэропорту. Там ей пришлось доказать, что рядом с ней находятся именно ее дети, а не чужие.