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Пропали подростки: в Уфе ищут двух несовершеннолетних девушек
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Пропали подростки: в Уфе ищут двух несовершеннолетних девушек 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
Фото одной из девочек, Ангелины
В Уфе ищут 15-летнюю Ангелину Рязапову, сбежавшую недавно из социального приюта для детей на Транспортной 28/4. Мать подростка должны были лишить родительских прав, а опеку над девочкой хотела взять ее тетя, сестра матери.
Но недавно, 22июля, Ангелина вместе с подругой, сбежали из соцприюта. Как сообщило руководство учреждения, девочки сказали общим знакомым, что соскучились по родственникам и хотят навестить их.
И все таки, тетя Ангелины самостоятельно написала в соцсетях информацию о поисках, что позволяет предположить, что к ней девочка не приходила.
Рост Ангелины 162-164 сантиметра, на вид 15-16 лет. Темные волосы до плеч, телосложение среднее.
Информацию о второй девочке получить не удалось, в учреждении не пожелали разглашать ее данные.
Если кто-то располагает информацией о местонахождении Ангелины, просьба сообщить по телефону 89869731243, либо в ближайшее отделение полиции.
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