Пропали подростки: в Уфе ищут двух несовершеннолетних девушек

Фото одной из девочек, Ангелины

В Уфе ищут 15-летнюю Ангелину Рязапову, сбежавшую недавно из социального приюта для детей на Транспортной 28/4. Мать подростка должны были лишить родительских прав, а опеку над девочкой хотела взять ее тетя, сестра матери.

Но недавно, 22июля, Ангелина вместе с подругой, сбежали из соцприюта. Как сообщило руководство учреждения, девочки сказали общим знакомым, что соскучились по родственникам и хотят навестить их.

И все таки, тетя Ангелины самостоятельно написала в соцсетях информацию о поисках, что позволяет предположить, что к ней девочка не приходила.

Рост Ангелины 162-164 сантиметра, на вид 15-16 лет. Темные волосы до плеч, телосложение среднее.

Информацию о второй девочке получить не удалось, в учреждении не пожелали разглашать ее данные.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении Ангелины, просьба сообщить по телефону 89869731243, либо в ближайшее отделение полиции.