Ещё
Самарцы организовали стихийный мемориал на месте убийства 7-летней девочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самарцы организовали стихийный мемориал на месте убийства 7-летней девочки 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Горожане принесли траурные свечи и портрет погибшей
Жители Самары почтили память убитой возле педуниверситета девочки. На месте гибели 7-летнего ребенка горожане организовали стихийный мемориал. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— У стадиона педуниверситета появились цветы, портрет девочки, мягкие игрушки и траурные свечи, — рассказали очевидцы.
Ребенок пропал вечером в пятницу, 20 июля. В последний раз девочку видели на детской площадке во дворе на улице Энтузиастов. По словам следователей, с ней был старший брат. В какой-то момент он потерял девочку из поля зрения, вернулся домой и рассказал обо всем родителям.
Всю ночь и утро ребенка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 21 июля.
63.ru: последние новости
Разбились по дороге на море: семья из Тольятти не доехала до Абхазии Из магазинов Самарской области изъяли 350 кг некачественного мяса Какой ты работник? Тест 63.ru в День трудяги
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу122
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»16
Западные звезды, которые говорят по-русски2
Ходченкова заинтриговала снимком топлес10
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение