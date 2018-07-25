Самарцы организовали стихийный мемориал на месте убийства 7-летней девочки

Горожане принесли траурные свечи и портрет погибшей

Жители Самары почтили память убитой возле педуниверситета девочки. На месте гибели 7-летнего ребенка горожане организовали стихийный мемориал. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— У стадиона педуниверситета появились цветы, портрет девочки, мягкие игрушки и траурные свечи, — рассказали очевидцы.

Ребенок пропал вечером в пятницу, 20 июля. В последний раз девочку видели на детской площадке во дворе на улице Энтузиастов. По словам следователей, с ней был старший брат. В какой-то момент он потерял девочку из поля зрения, вернулся домой и рассказал обо всем родителям.

Всю ночь и утро ребенка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 21 июля.