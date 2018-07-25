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Просто круто: Милли Бобби Браун сочетает яркую юбку с базовой футболкой
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Просто круто: Милли Бобби Браун сочетает яркую юбку с базовой футболкой 

Grazia 42 минуты назад
Фото: Grazia
Для пресс-конференции 14-летняя актриса, которая является лицом бренда Calvin Klein, выбрала total look из коллекции Pre-Fall 2018. Милли Бобби Браун остановила свой выбор на яркой миди-юбке высокой посадки. Модель с геометрическим принтом юная знаменитость дополнила базовой белой футболкой и ботинками-оскфордами.
Несмотря на то, что наряд получился максимально простым, на Милли Бобби он смотрелся отлично и, главное, соответственно возрасту.
Напомним, на премии Kids Choice Awards Милли Бобби появилась в «говорящей» джинсовой рубашке Calvin Klein, на которой было написано «Никогда больше» и «Марш за жизни». А также нанесены имена жертв стрельбы в школе города Пакленд, во Флориде, произошедшей 14 февраля.
Кроме того, актриса стала лицом бренда Moncler.
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