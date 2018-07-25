13 жизненных советов, как воспитывать мальчиков: колонка Яны Поплавской

Если вы вобьете в поисковик запрос «как воспитывать», то чуть ли не в первой строке увидите фразу «как воспитывать мальчиков».

Настоящий мужчина — это… И тут звучит сотня характеристик, среди которых будет и порядочность, и воспитанность, и доброта, и честность, и смелость, и образованность… Каждая женщина хочет когда-нибудь встретить такого мужчину. И, разумеется, каждая мать, хочет, чтобы ее сын в будущем непременно стал не нытиком, не тряпкой и не вымогателем родительских денег, а настоящим мужчиной.

В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двух взрослых сыновей Яна Поплавская вернулась на много лет назад, чтобы вспомнить детство Клима и Никиты, и сформулировала полезные советы для родителей, которые растят сыновей и мечтают, чтобы они выросли достойными людьми.

Наверное, по моим колонкам, может показаться, что я строгая мама. Но мои дети знают, что я мама, из которой можно вить веревки. Правда, они долго выводили «формулу», как это делать. Сами понимаете, из мухоморов же тоже можно приготовить суп, но работенка эта непростая, да и не быстрая.

Я считаю себя мамой взвешенной и много думающей и отношусь к той категории людей, которые очень боятся навредить своим детям.

Но, как всякий человек, я совершаю ошибки. Правда, умею делать выводы и учусь как на своих, так и на чужих промахах. Поэтому я решила сформулировать свои советы относительно воспитания мальчиков.

Кому-то они категорически не понравятся, а кто-то найдет в моих советах нечто полезное для своей семьи.

Мальчика нужно воспитывать с младенчества

Многие родители уверены, что начинать воспитывать ребенка нужно примерно лет с пяти, когда чадо «уже может соображать». Почему они так думают — мне не понятно…

Я занимаюсь психологией речи, прочла огромное количество статей, лекций профессоров Института мозга человека и осознаю, что информация на 75% воспринимается не словесно, а интонационно. Удивительно, но это так.

Яна впервые стала мамой в 18 лет Я уверена в том, что отношения между матерью и ребенком начинают выстраиваться, еще когда она его носит под сердцем.

Я не буду никого убеждать в том, что малыш в утробе слышит голос своих родителей, но я точно знаю, что ребенок чувствует, желанный он или нежеланный.

В произведениях литературы всегда можно встретить фразы «Он был желанным ребенком» или «Он знал, что он нежеланный ребенок». Дело в том, что это не просто художественный замысел. Это опыт людей, вылитый на бумагу.

Воспитание ребенка и отношение к нему всегда идут рука об руку, потому что как мы относимся к чаду, так его и воспитываем.

Задавайте вопросы не сыну, а себе

Иногда я смотрю на родителей и думаю: зачем им вообще дети? Эти мамы и папы озабочены только собой, дети для них обуза, которую хочется поскорее куда-нибудь сбагрить. О каком воспитании может идти речь, если ребенок постоянно слышит: «Скройся, чтобы я тебя не видел и не слышал»?

Этот маленький человечек познает мир. И делает он это через вас. Ребенок вашими глазами смотрит на мир, вашими поступками оценивает ситуацию. Вы его мерило. Так что нечего на ребенка пенять, коли вы злобный и завистливый человек! Нельзя требовать от чада того, чего не делаете вы сами!

Если сын вас бесит, если вы недовольны его поведением, наклонностями, то задавайте вопросы себе, а не ребенку.

Клим всегда с радостью нянчил младшего брата

Пусть ребенок будет «ручным»

Я родила своего первенца в 18 лет. Но, несмотря на юный возраст, чувствовала, что этот маленький комочек — мой, и я очень боялась ему навредить. Я наблюдала за сыном: мне было интересно, как он познает мир, как пытается что-то потребовать от меня.

Разумеется, Клим, как и всякий нормальный ребенок, плакал. Помню, как в одном из сериалов многодетная мать запрещала няне брать младенца на руки. Она была уверена в том, что, покричав, в конечном итоге ребенок поймет, что к нему никто не подойдет, и научится обходиться без рук.

Вы себе не представляете, какое количество идиотских, мерзких, кретинских советов в своей жизни я слышала от «умудренных опытом женщин» и некоторых врачей.

Я могу сказать одно: плевать на этот идиотизм. Мои дети выросли на моих руках, плечах и загривке! Знайте: вашему ребенку одиноко и плохо без вас! Если он кричит, значит, что-то не так! Возьмите его на руки!

Не надо бояться, что мальчик станет «ручным». Ребенок думает: если я кричу и ко мне никто не подходит, значит, я один, я брошен, я никому не нужен. Для мальчиков это чудовищно! Ваша тактильность, ваши протянутые руки, ваши объятия, ваш голос — это уже начало воспитания ребенка. Он должен знать, что, несмотря на этот непрекращающийся плач, вы желали его, вы ждали его, вы любите его.

Специалисты Института мозга подтвердят, что воспоминания из детства, первый опыт человека — это крайне важно.

Не нужно муштровать мальчика с пеленок

Ребенок взрослеет и в какой-то момент понимает, что вас можно использовать на благо себе. И вот тут каждому родителю важно понять и взвесить, что вы можете своему ребенку позволить.

Честно говоря, я особой разницы между мальчиком 2-3 лет и девочкой того же возраста не вижу. Поэтому я не понимаю, когда люди говорят:

«У меня же растет сын, поэтому я буду его строить с младенчества».

Интересная картина вырисовывается: взрослых мужиков никто не может построить, а младенца можно, что ли? Огромное количество жен ломает голову над тем, как им бы переделать и перевоспитать своих мужей. А ведь это самая глобальная глупость на свете, что можно кого-то переделать. Тем более такие штучки не пройдут со взрослым человеком! Не нужно даже пытаться это делать.

В данном случае действует только метод переговоров и уступок. С детьми все то же самое.

Поплавская никогда не действовала путем запретов

Не используйте слово «нельзя»

Я практически никогда не использовала слово «нельзя». Наверное, потому что я очень много читаю и очень много думаю.

Важно помнить, что запрет всегда вызывает агрессию.

Это происходит даже со взрослыми людьми, которые, казалось бы, должны быть психически стабильными. У детей же напрочь нарушены процессы «торможения», поэтому если вы что-то запрещаете, то нужно это делать аккуратно.

Что происходит, когда ребенок пошел вразнос? В большинстве случаев родители начинают звереть. Все это выливается в скандал или, чего хуже, в шлепки… Общение между родителями и детьми — это обоюдная зарядка эмоциями. Понимаете, что это за эмоции, если вы задыхаетесь от злости?

Вы же не хотите вырастить злобное существо, которое выполняет приказы по щелчку?

Я не запрещала, я не кричала, я старалась переключить внимание ребенка. Когда сын заходился, я его брала на руки, прижимала к себе, носила по квартире и говорила: «Спокойно, успокойся, давай с тобой поговорим, сейчас давай вот это сделаем, а потом посмотрим, можно ли сделать то, что ты хотел». То есть я переключала фокус его внимания.

С детьми это сделать легко — еще секунду назад сын рыдал навзрыд, а сейчас он задорно хохочет!

Ребенок прекрасно реагирует на объяснение. Да, безусловно, все это занимает колоссальное количество времени, сил и терпения. Но все меряется временем и вниманием. Поэтому если вы хотите, чтобы ребенок был «ваш», выделите ему большой кусок своего времени.

Яна признается, что Клим своих обещаний не нарушал

Сделайте так, чтобы у ребенка была только одна мама

Этот совет особенно актуален для тех, кто в силу тех или иных причин живет в одном доме с бабушками и дедушками. Жить с родителями под одной крышей очень тяжело, особенно когда они принимают сторону малыша.

Тут нужно договориться, кто мама и папа (а маме и папе нужно договориться между собой — они должны придерживаться одного вектора), потому что ребенок не может слушаться всех и сразу.

Вот вам пример. Я с Климом (ему было 3 года) вернулась пораньше с прогулки, потому что на улице была плохая погода и мне нужно было приготовить сыну ужин. Моя мама увидела нас и стала причитать, мол, как-то рано вы пришли, ребенку нужно больше гулять и так далее. Клим услышал слово «гулять», понял позицию бабушки, моментально улегся на пол и завопил что есть силы: «Гу-у-уля-я-ять!»

Дети — великие манипуляторы! Они интуитивно понимают, как вить из вас веревки.

Я безумно удивилась такому поведению. Бабушка ушла, а Клим продолжил визжать. Я почувствовала, как адреналин пошел в кровь, как застучало и в горле, и в висках. Но сыну объяснила (я даже не знаю, как свой голос назвать — это когда ты уже не можешь сдерживаться, но надо), что этого нельзя делать, что это некрасиво, что мы не пойдем гулять, потому что так и так. Но это не подействовало — Клим орал два часа!

Я вставила наушники в уши, готовила на кухне и поглядывала за ним. А он, в свою очередь, подглядывал за мной — смотрю ли я, слышу ли. Внешне я не реагировала, я была кремень, я не сорвалась ни разу, чем очень горжусь.

В попытке переключить внимание сына я посадила его за стол, но он перевернул тарелку с кашей и опять завопил: «Гу-у-уля-я-ять!» Переключить мне его не удалось.

Я понимала, что либо я сейчас выиграю этот бой, либо уже никогда.

Поэтому, когда я его позже укладывала спать, сказала голосом, наполненным болью и страданием: «Пока ты себя так безобразно ведешь, гулять мы никогда и никуда не пойдем. Криком ты ничего не добьешься. Я не буду делать то, чего хочешь ты».

Он уснул, но, когда проснулся, понял, что голоса у него нет.

На вопрос о том, где его голос, я ответила: «Знаешь, Климуша, голос так расстроился из-за твоего поведения, что ушел гулять без тебя. Он ходит и думает, как же такой хороший мальчик потерял от злости голос».

Я поэтапно, короткими фразами объяснила сыну, почему мы вчера мало гуляли.

Он на меня посмотрел, протянул руки и задал вопрос, который часто задают дети: «Мамочка, ты меня любишь?» «Я тебя очень люблю, очень. Ты просто себя очень некрасиво вел, маму не жалел», — ответила я.

Вечером голос появился. Клим пообещал мне больше никогда ничего подобного не делать. Честно говоря, он свое обещание сдержал.

Только не думайте, что я ангел. Иногда я срывалась на Клима. Я, как и всякий нормальный человек, ошибалась.

Но я убеждена в том, что родитель ОБЯЗАН контролировать себя!

Яна и ее младший сын Никита

Никогда не говорите ребенку, что уходите от него

Ребенок капризничает, вопит на всю улицу, никакие уговоры мамы не действуют, и она бросает фразу: «Ну все, довольно. Я ухожу, а ты оставайся один!» Вам знакома такая ситуация, не правда ли?

Я никогда не говорила своим сыновьям ничего подобного. Меня бесят родители, кто так делает! А с чего это вы уходите? Для чего? Чтобы ребенок понял, что вы его можете бросить?

Это дрессура какая-то! Ребенка нужно воспитывать. А воспитание — это всегда общение.

Ребенок не должен думать, что вы его можете бросить. Он должен понимать, что «Ты себя плохо вел» и «Ты плохой» — это не одно и то же. Это две разные позиции.

Поговорите с сыном об обязанностях

Я всегда работала, поэтому с ранних лет объяснила детям, что для меня не существует таких понятий, как «дела женские» и «дела мужские». Я говорила сыновьям, что я не обслуживающий персонал, что я не служанка, что если я готовлю и стираю, это не значит, что меня таким образом можно использовать.

Я вбивала им в голову: _«Если вы меня любите, то должны мне помогать»_.

Как обычно мама реагирует на порыв сына помочь помыть посуду? Она отвечает: «Ты не справишься / Ты долго будешь это делать / Ты все разобьешь / Ты обольешься». Я же всегда позволяла мальчикам мне помогать. Я говорила: «Родной, я тебе очень благодарна. Ты тогда посуду мой, а я к ужину картошку почищу».

Я укладывала поролон в раковину, выгребала оттуда всю посуду, и так Клим мыл чашки и тарелки. Разумеется, все было в пене, разумеется, он с головы до ног был мокрый, разумеется, когда он спал, я перемывала посуду. Но я всегда его благодарила и хвалила.

Кстати, по поводу мужской помощи.

У меня в семье было так заведено: мужчины всегда выполняли самую грязную работу.

Они считали, что женщину нужно беречь. Поэтому дедушка и папа всегда сами чистили овощи, мыли места общего пользования, выбрасывали мусор. А их любимая женщина, на которой лежало и так много обязанностей, готовила обед, поддерживала уют в доме, следила за тем, чтобы мужчина был опрятен, чист, выглажен. Я росла в такой философии. Мои мальчики усвоили это как «Отче наш».

Я также объяснила сыновьям, что нет стыдной работы, что для мужчины стыдно не работать! Я научила Клима и Никиту готовить, стирать. Они знают, что тот, кто приходит домой раньше, тот занимается бытовыми вопросами. В доме, где все работают, нет «женского» и «мужского».

Ни Клим, ни Никита никогда не скажут: «Ты ребенком занимайся, ты еду готовь, а я как приду с работы, дом должен сверкать, а стол — ломиться от блюд».

То, что у мужчины есть дополнительный отросток, вовсе не означает, что он настоящий мужчина.

Настоящий мужчина — тот, кто заботится о своей семье и не боится брать на себя обязательства и определенный груз ответственности.

Вот об этом я всегда говорила мальчикам.

Яна и ее старший сын Клим

Предоставьте мальчику возможность анализировать свои поступки

Когда Климу было 5 лет, с ним произошла интересная история. Я пришла домой (а он был в компании бабушки и дедушки) и увидела, как сын пьет чай. На мое предложение налить чая дедушке Клим ответил, что, мол, там кружки стоят. «Дедушка же тебе чай налил, давай и ты поухаживай за ним», — сказала я. Клим нехотя принес кружку и так ее поставил (немного пнув), что она упала и разбилась. Я запретила дедушке убирать осколки, сказав, что убирать должен тот, кто так грубо поставил кружку.

И вдруг сын как зарычит: «Не буду убирать эту кружку!» — и ушел в другую комнату.

Я говорю ему: «Какие у тебя злые глаза. Фу, какой злой!» — и пошла убирать осколки. Слышу, он рыдает в комнате. Сначала подумала, что кривляется. Но вижу, что он смотрит в зеркало и говорит:

«Что же делать, мамочка, у меня такие злые глаза. Ты понимаешь, я же слышу, там внутри меня сидит добренький Клим и плачет, потому что злой Клим его победил. Надо доброго Клима спасать!»

Я растерялась, я не ожидала. В общем, побежали мы его спасать, стали делать добрые дела: и цветы все полили, хоть они и не нуждались в этом, и тарелки перемыли. После этого Клим побежал к зеркалу. Выходит из комнаты и говорит: «Мама, дедушка, посмотрите, мне кажется или у меня и правда правый глаз подобрел?» К вечеру у сына «подобрели» оба глаза.

Когда я укладывала ребенка спать, Клим держал меня за руку и говорил: «Мамочка, я понял одно: злым-то быть гораздо легче, добрым быть тяжело».

Я помню, как тогда вечером сидела в кухне, пила чай и думала: какие же уникальные существа дети, как они могут анализировать свои действия. Куда это все девается у взрослых людей?

Просите прощения, если вы не правы

Однажды Клим пригласил к нам домой своего друга Ваню поиграть с щенком. Я вернулась после репетиции и обнаружила, что дома дикий бардак. Клим на любое мое замечание говорил, что это не он. Разумеется, я рассердилась, мы стали говорить на повышенных тонах. Но в какой-то момент я поняла, что цветок-то перевернул не он, и в остальном кавардаке виноват не он, а пес Жак.

Я вышла из комнаты и говорю: «Климуш, ты меня прости, ради бога, я не права. Давай обнимемся».

А Ваня, видя это все, от удивления аж рот раскрыл! «Вы что, просите у своего сына прощения? Разве родители так поступают?» — спросил он. Я ответила: «Ванечка, конечно, если родители не правы, они попросят прощения». Он признался: «Когда мои родители не правы, то они не просят прощения, а говорят: „Ну ладно, иди“». И подытожил в финале: «Клим, какая у тебя хорошая мама!»

И вот на таких вот историях мы начинаем понимать, что происходит в семьях на самом деле.

Именно в таких семьях из маленьких мальчиков вырастают мужчины, которые уверены, что можно просто так воздух сотрясать словами: «Я же мужчина!» А что за этим понятием стоит? Я мужчина, который приходит на работу и приносит деньги? Но твоя жена тоже будет ходить на работу и приносить деньги! В чем разница?

Друзья сыновей очень любят Яну Научите сына разговаривать, а не кричать

Я всегда объясняла сыновьям, что достоинство мужчины — это не его рост, не его кошелек, не его мускулы, а его отношение к самому себе.

Мужчина никогда не должен визжать, не должен устраивать скандалы. Мужчина должен разговаривать спокойно, если он хочет объяснить противоположной стороне, что его не устраивает.

Отношения — это компромисс. Компромисс не только с вашим мужем, но и с вашим ребенком.

Когда у ребенка переходный возраст, он кричит: «Родители, вы не правы! Я буду жить по-другому!» Он может хлопнуть дверью и уйти.

Когда я это видела, то говорила: «Сынок, я очень тебя прошу, ты должен уйти в свою комнату, справиться со своим состоянием. Если я могу тебе помочь, я готова с тобой поговорить. Но я не сливное отверстие, чтобы на меня выливать свой негатив и устраивать скандал. Так делать не нужно, потому что я так с тобой не поступаю».

А если и поступаю, то всегда извинюсь. Это вопрос человеческих отношений.

Когда Никита выясняет отношения со своей девушкой, я слышу, как он ей говорит: «Давай остановимся, ты сейчас просто злая, это эмоции, давай созвонимся через час. Все не так, я тебе объясню ситуацию. Если я не прав, то я готов перед тобой извиниться».

Честно вам скажу, такое его поведение — елей на мое сердце.

Наказывайте сыновей за человеческую подлость

Я редко наказывала детей. Я это делала только тогда, когда они совершали подлые вещи. Например, мне позвонили из школы и сказали, что Клим растоптал очки одного мальчика. Я была потрясена случившимся, наказала его и сказала:

«Если бы ты подрался, я бы это, может быть, поняла, но ты совершил подлость, потому что мальчик без очков ничего не видит. Это гнусно».

А у Никиты была в школе другая история. Его дразнили толстым. Я всегда говорила, что нужно всегда все решать словами. Однако в его случае это не помогло. Поэтому я сказала, что он как мужик должен заявить о себе: собраться и ответить ударом на оскорбление.

Конечно, драться сын не хотел. Он рос в семье, где так не принято. У нас любые ситуации обсуждались. Но социум требовал другого.

И вот мой сын бежит счастливый через школьный двор и кричит: «Мамочка, я подрался, я одержал победу!» Сын сказал своему обидчику, что если тот еще раз оскорбит, то он будет драться с ним каждый день. Никиту больше никто не называл жирным, потому что знали, что Поплавский может ответить.

Я учила мальчиков всегда пытаться решить конфликт миром, никогда не нападать первым.

Но если словесные аргументы не действуют и оскорбления продолжаются, то надо действовать физически.

Однажды Яна разрешила Никите подраться

Научите мальчика не быть равнодушным к беде

Был случай, когда друга Никиты хулиганы избили в школьном дворе. Федя в тот момент был с Лешей, но когда два взрослых подростка напали на них, Леша убежал. И вместо того, чтобы отправиться к друзьям за помощью (а наш дом был ближе всего к школе), он побежал к себе домой и не рассказал родителям о том, что произошло. А в это время Федю избивали и избили до такой степени, что у мальчика был перелом челюсти, сильнейшее сотрясение мозга, повреждение глазного яблока.

Федины родители пытались дозвониться до родителей Леши, чтобы выяснить, как выглядели преступники, но те прикрывали своего сына. В конечном итоге ребята перестали общаться с Лешей.

Я не могу представить, чтобы мой сын так поступил. Это не по-мужски! Кто-то скажет, что парень спасал свою жизнь. Да, спасал. Но спасать можно по-разному. Леша мог убежать, но попросить помощи. А он этого не сделал.

Я учила сыновей не отступать, никогда не проходить мимо и всегда оказывать помощь.

Вот еще один яркий случай. Мы приехали в цирк на Цветном бульваре (Клим уже был взрослый, а Никита еще маленький), паркуемся. И тут видим: девочка, которая шла вместе с мамой, упала и разбила колени — идет кровь, малышка плачет. Мама взяла дочь на руки, не знает, что делать, озирается вокруг.

В мгновение ока Клим выскакивает из машины, хватает аптечку и бежит к ним. Первая реакция женщины: «Не надо!» Клим в недоумении говорит: «У девочки идет кровь, у меня есть аптечка. Почему не надо?»

Как оказалось, она не ожидала, что кто-то может помочь, а поэтому так отреагировала.

Интересно было даже не это, а то, что рядом с нашей машиной была припаркована иномарка, в которой сидел взрослый мужчина и курил. Было лето, окна открыты, поэтому мы услышали, как он сказал: «У меня тоже есть аптечка, я бы тоже мог помочь…»

Но, как понимаете, он этого не сделал.

Я ехала и думала: наверное, я что-то очень правильное говорила маленькому Климу, что у него не было даже ни секунды размышлений, — он просто побежал помогать чужим людям. Никита же вечно помогает всем бабушкам.

Иногда друзья меня упрекали, что я неправильно воспитывала сыновей, что я им многое позволяла, что я не всегда была последовательна. Да, наверное, я не всегда была последовательна, это правда. Но по большому гамбургскому счету воспитывала я их последовательно.

Когда я вижу, что они ведут себя не по-мужски, я всегда говорю об этом. Да, я люблю своих сыновей, но я не склонна их всегда оправдывать.

Если сын не прав, я скажу ему то, что говорили мои дедушка и папа: «Сложно научиться принимать критику, но ты мужчина, и ты должен знать, что ты сейчас сделал. Я тебе расскажу, как ты выглядишь со стороны, нравится тебе это или нет, потому что лучше я это сделаю, чем кто-то другой».

Я считаю, что мальчиков нужно воспитывать любя. Требованиями и ультиматумами вы ничего не добьетесь!

Именно из-за этих требований и ультиматумов так много униженных и оскорбленных мужчин, которые чувствуют себя какими-то «недоделанными».

Клима и Никиту я старалась воспитывать с достоинством. Что из этого получилось? Могу сказать, что что-то получилось, что-то не получилось. Сейчас, когда моему старшему сыну 32 года, а младшему 21, я понимаю, что многое сделала правильно.

Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya; личный архив Яны Поплавской

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