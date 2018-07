Супермодель Карли Клосс помолвлена и скоро станет родственницей Трампов

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss) 24 Июл 2018 в 9:27 PDT Карли Клосс поделилась со своими подписчиками хорошими новостями — 25-летняя супермодель положительно ответила на предложение руки и сердца от своего давнего возлюбленного Джошуа Кушнира. «Я люблю тебя так, что не хватит слов описать. Джошуа, ты мой лучший друг и моя родственная душа. Жду не дождусь, провести с тобой вечность. „Да“ еще миллион раз», — поделилась невеста в своем Instagram невеста. Счастливая модель таке показала кольцо с бриллиантом внушительных размеров.