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Супермодель Карли Клосс помолвлена и скоро станет родственницей Трампов
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Супермодель Карли Клосс помолвлена и скоро станет родственницей Трампов 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
I love you more than I have words to express. Josh, you’re my best friend and my soulmate. I can’t wait for forever together. Yes a million times over
Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss) 24 Июл 2018 в 9:27 PDT  Карли Клосс поделилась со своими подписчиками хорошими новостями — 25-летняя супермодель положительно ответила на предложение руки и сердца от своего давнего возлюбленного Джошуа Кушнира. «Я люблю тебя так, что не хватит слов описать. Джошуа, ты мой лучший друг и моя родственная душа. Жду не дождусь, провести с тобой вечность. „Да“ еще миллион раз», — поделилась невеста в своем Instagram невеста. Счастливая модель таке показала кольцо с бриллиантом внушительных размеров.
Избранник Карли — родной брат Джареда Кушнира, супруга Иванки Трамп, который является первым советником президента США. Джошуа Молодые люди встречались на протяжении шести лет.
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