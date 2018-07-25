В Уфе из приюта сбежали два подростка

Из городского приюта для детей и подростков сбежали две девочки: Аделя и 15-летняя Ангелина Р. Сведения о первой девочке не распространяются, второго ребенка ищет тетя, которая планирует оформить опекунство.

Девочки сбежали 22 июля. Ангелина включает телефон, читает сообщения, но не отвечает на них. Последний раз ее видели на улице Менделеева.

Приметы Ангелины Р. : на вид 15-16 лет, рост около 164 см, волосы темные до плеч, среднее телосложение.

Всех, кто видел или знает, где находятся подростки, просят позвонить по телефонам: 8-986-973-12-43 или в полицию по номеру 102.

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