Ещё
Salvatore Ferragamo представили новую рекламную кампанию
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»

Salvatore Ferragamo представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Salvatore Ferragamo представил новую рекламную кампанию сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героями стали Стелла Теннант, Рианна Ван Ромпей, Шанель Ньясиаза, Сяо Вэнь Цзюй, Пьеро Мендес и Эдуардо Себастианелли. Автором кампейна выступила лондонский фэшн-фотограф Харли Вейр, снимавшая ранее для Balenciaga, Celine, Stella McCartney и Jacquemus. Стилизовал съемки сам Пол Эндрю, креативный директор бренда
Напомним, в итальянском модном Доме с почти столетней историей в начале 2018 года произошли изменения: в компании впервые появилась отдельная должность креативного директора женского направления. Ее занял Пол Эндрю, работавший ранее над обувной линейкой Salvatore Ferragamo. До этого дизайнер сотрудничал с Alexander McQueen и Donna Karan. В 2014-м году он победил в международном конкурсе молодых дизайнеров CFDA/Vogue Fashion Fund.
Fancy Journal: последние новости
Calvin Klein представили новую рекламную кампанию Fendi представил коллекцию осень-зима 2017 Джиджи Хадид и Tommy Hilfiger представили совместную коллекцию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»22
«Чудо в перьях»17
Жена схватилась за голову от слов Малахова7
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья7
Ходченкова заинтриговала снимком топлес10
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
05:22
Дети звезд, переплюнувшие родителей
Звёзды Дети
05:34
Знаменитости, обожающие парики
Звёзды Красота
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение