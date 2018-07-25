Salvatore Ferragamo представили новую рекламную кампанию

Salvatore Ferragamo представил новую рекламную кампанию сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героями стали Стелла Теннант , Рианна Ван Ромпей, Шанель Ньясиаза, Сяо Вэнь Цзюй, Пьеро Мендес и Эдуардо Себастианелли. Автором кампейна выступила лондонский фэшн-фотограф Харли Вейр, снимавшая ранее для Balenciaga, Celine, Stella McCartney и Jacquemus. Стилизовал съемки сам Пол Эндрю, креативный директор бренда

Напомним, в итальянском модном Доме с почти столетней историей в начале 2018 года произошли изменения: в компании впервые появилась отдельная должность креативного директора женского направления. Ее занял Пол Эндрю, работавший ранее над обувной линейкой Salvatore Ferragamo. До этого дизайнер сотрудничал с Alexander McQueen и Donna Karan. В 2014-м году он победил в международном конкурсе молодых дизайнеров CFDA/Vogue Fashion Fund.