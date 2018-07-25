На каком пальце обручальные кольца носят вдовцы

С обручальными кольцами связано очень много суеверий. А если речь идёт об обручальных кольцах вдовцов, люди сразу начинают придумывать, что «золото впитывает энергетику умершего», «зовет на тот свет», а «носить обручальное кольцо, если супруг умер, значит, обрекать себя на несчастья и одиночество». Все это глупости, и часто обручальные кольца остаются единственным напоминанием о любимом человеке.

Что касается атеистов, то здесь все просто: в ЗАГСе муж и жена надевают друг другу кольца на безымянный палец правой руки — обычай этот идёт из православия. Если же кто-то теряет супруга, то выбор остается за вдовой или вдовцом. Одни оставляют кольцо на правой руке, другие перемещают его на левую руку, а третьи носят на левой руке не только свое кольцо но и кольцо супруга или вешают кольцо супруга на шею на цепочку. Но у верующих все не так просто.

Иудеи

Обычай носить обручальное кольцо на левой руке связан с древним поверьем, которое пришло из Египта о том, что на безымянном пальце левой руки проходит некая артерия, «нерв любви»; точно такое же поверье было распространено у древних евреев. Этот обычай указан в книге «Тикунэй Зоар» иудейского священника Шимона бар-Йохая, который жил на заре нашей эры.

В иудаизме во время обряда бракосочетания — хупы, жених надевает невесте кольцо на указательный палец левой руки, таким образом он как бы освящает женщину этим предметом и посвящает её себе. Кольцо носит только женщина, взглянув на него, она обязана помнить, что она отныне и навсегда — замужем. На указательном пальце кольцо женщина носит в день свадьбы, а потом надевает его на безымянный; причём руку выбирает в зависимости от традиций, в которых воспитана.

Если супруг умирает, то вдова снимает кольцо с пальца и хранит его у себя или может пожертвовать на благотворительность, которой должна заниматься определенное количество дней.

Мусульмане

Согласно Корану, мужчина-мусульманин не имеет право носить золото, оно оскверняет плоть, но может носить тонкое серебряное кольцо, вес которого не должен превышать 4,375 грамма. Существует запрет носить кольца на указательных и средних пальцах; эти запреты не касаются женщин.

В исламе отсутствует обычай обмениваться кольцами, более того, есть запрет на подражание другим религиям. Исламский ученый хадисовед Абу Дауд говорил так: «Кто подражает какому-либо народу, тот из них».

Впрочем, в исламе позволительно дарить жене кольца на свадьбу, но именно как свадебный подарок, и женщина может носить их так, как ей хочется. Мужчина может носить серебряное кольцо как знак для окружающих, что он женат, но никакого духовного смысла в эти украшения не вкладывается.

Если мусульманская женщина остается вдовой, то по Корану ей предписывается выдерживать определенный срок траура — идду, после которого она считается свободной. Никаких указаний по поводу колец не существует, кроме того, что все подарки принадлежат женщине. Для вдовцов вообще не существует особых предписаний.

Буддисты

В обряде буддистов тоже нет места кольцам — там во время обряда вокруг жениха и невесты пять буддийских монахов читают мантры и окуривают брачующихся благовониями. Но согласно представлениям буддистов о жизненной энергии человеческого тела, безымянный палец отвечает за мужа или жену, а значит, женатый человек может носить на нём кольцо с обрядовыми надписями, то есть муж и жена могут обменяться памятными кольцами.

Но чаще они делают это по светским законам в ЗАГСе. Решение носить или не носить кольцо после смерти супруга остается за овдовевшим. Впрочем, часто в его решение вмешиваются различные поверья, которых у буддистов много. Например, что продолжая носить кольцо, человек связывает себя с умершим.

Православные

В православии, а также в некоторых странах, где распространен католицизм (например, в Белоруссии, Германии, Испании, Австрии, Дании, Венгрии и в Нидерландах) обручальное кольцо при венчании надевают на безымянный палец правой руки, потому что согласно учению, именно за правым плечом стоит Ангел-Хранитель, который дан человеку при крещении и который будет оберегать его самого и его брак.

В случае вдовства православный в знак скорби и верности умершему супругу надевает кольцо на левую руку. Есть ещё один обычай: можно отнести венчальное кольцо (свое и умершего) к какому-нибудь чудотворному образу и там его оставить как дар, либо переплавить, продать, а деньги пожертвовать на благотворительность, с просьбой помолиться за умершего. Можно также хранить кольцо возле икон в «красном углу».

Католики и протестанты

В католицизме венчальное кольцо надевают на левую руку, а в случае вдовства — на правую. Это связано с поверием, что левая рука находится ближе к сердцу. Однако, так было не всегда — в Средние века в разных странах существовали разные указы относительно того, на какой палец нужно надевать кольцо, и оно перебывало на всех пальцах правой и левой руки.

У протестантов само венчание схоже с католическим, а рука, на которую надевается кольцо, зависит от страны. Никаких особых указаний по поводу колец для овдовевших супругов протестанты и католики не дают, хотя согласно европейскому этикету вдова не должны носить обручальное кольцо вовсе, его следует снять и хранить дома.