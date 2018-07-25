Что такое бра-фиттинг и чем он отличается от простого выбора белья в магазине?

Бра-фиттинг (еще варианты написания: брафитинг, бра-фитинг, брафиттинг, от англ. bra fitting) — это, как нетрудно догадаться, подбор белья, идеально сидящего именно на вас, а также обучение самостоятельному подбору правильного белья. Однако мало кто себе представляет, что такое бра-фиттинг и чем он отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье. Очень многие магазины хотят позиционировать себя как экспертов в подборе белья. К сожалению, то, что они продают белье, совершенно не гарантирует, что они в нем разбираются и действительно способны помочь вам подобрать правильно сидящее белье. Тем не менее словечко (не в последнюю очередь моими стараниями) постепенно входит в моду, и скоро очень многие захотят сказать, что они предлагают клиентам именно бра-фиттинг, а не простой подбор белья.

На бельевом рынке на самом деле очень мало понимания, что такое этот бра-фиттинг и как его делать.

Вот консультант, который спрашивает ваш размер, подает вам белье и из-за шторки примерочной спрашивает: «Подошло или нет?» — делает ли он бра-фиттинг? А вы сами сможете сделать бра-фиттинг, если возьмете бюстгальтер в торговом зале? Так как понимания, как должен выглядеть настоящий бра-фиттинг, в России пока нет, я расскажу, как отличить «настоящий» бра-фиттинг от «псевдо» бра-фиттинга. Поехали!

Чтобы иметь право называться бра-фиттингом, сервис в бельевом магазине должен отвечать как минимум следующим требованиям:

1. Персонал должен быть специально обучен подбирать белье по размеру и форме для каждой клиентки, а не просто продавать его.

2. В магазине должна быть четко продуманная ассортиментная и размерная линейка — утверждать, что магазин предлагает бра-фиттинг, без соответствующего ассортимента просто глупо.

3. Бра-фиттер должен работать с клиенткой в примерочной, помогая примерять белье, и обучать это правильно делать.

4. Бра-фиттер должен уметь объяснить, почему один бюстгальтер на вас сел, а другой не сел, и не пытаться продать неидеальные варианты.

Рассмотрим каждый из этих критериев подробнее.

1. Персонал умеет не просто продавать белье, но и его подбирать

В реальной жизни в торговле очень большая текучка кадров, а обучать персонал стоит больших денег. Неудивительно, что многие компании обучают персонал в стиле «5 минут тренинга от старшего товарища», и тренинг этот посвящен в основном тому, как работать с возражениями — проще говоря, как навязать клиентке то, что ей не нужно.

Фрагмент тренинга для продавцов

Такие продавцы не понимают, чем один размер отличается от другого, искренне считают, что цифра на ярлычке равна объему под грудью (а это очень часто не так), и верят, что существуют полностью взаимозаменяемые размеры. Их, очевидно, не заботит ни ваш комфорт, ни ваше здоровье, потому что при объеме пояса на 10 см больше, чем нужно, ваша грудь будет висеть в районе локтей, а спина будет изнывать от веса, который теперь висит на плечах. Да, существуют сестринские размеры, но они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, потому что и длина косточек, и глубина и размер чашки, и длина пояса — все меняется! Этого тренинг «за 5 минуток» не учитывает. Такие продавцы не помогают выбирать белье. Они редко когда попросят разрешения сунуться в примерочную, чтобы, например, отрегулировать бретельки и помочь оценить посадку. Ведь тренинг в стиле «5 минуток» такой активности не предполагает. Они позволяют себе тратить ваше время, предлагая неправильные размеры и хваля откровенно плохо сидящее белье — а вдруг покупательница не разбирается и все равно купит?

Из этой же серии — кислые мины продавцов, если вы просите модель не в одном размере, а, например, в трех, пяти или семи. Они думают, что вы хотите слишком многого, потому что у них нет понимания, что каждая модель и каждый размер сидят по-разному. Вдруг чашечка или объем пояса маломерит или большемерит? У них просто не хватает профессиональной грамотности, чтобы понять, как работает эта размерная система. Вы понимаете, о чем я? Продавцы могут приносить вам в примерочную белье, но от этого они не становятся ни консультантами, ни бра-фиттерами. У них просто не хватает квалификации.

2. Бра-фиттинг делается на широкой и продуманной ассортиментной линейке

Мне просто смешно, на каких основаниях делает закупки белья среднестатистический магазин. Они ориентируются на то, что им самим нравится, или что (как им кажется) будет хорошо продаваться. Они берут модели белья в ассортимент, основываясь на таких аргументах, как «модная», «красивенькая», «ходовая». Они не думают о том, какие сегменты покупательниц они покрывают с помощью какой модели, какие потребности есть у их покупательниц, для каких форм и размеров груди подойдет та или иная модель. Непродуманные закупки — бич среднестатистического бельевого магазина: вроде и моделей много, а купить нечего. Кроме слабости ассортимента, еще одна проблема обычного бельевого магазина — непродуманная размерная линейка. Но ведь покупательницам наплевать на модные расцветки, если нет нужных размеров!

Я закупаю белье у московского дистрибьютора X, и меня там обслуживает милая девушка-менеджер H. В очередной раз отправив мой заказ в Лондон, потому что на складе всех нужных мне размеров нет (читай: магазины не берут их в свой ассортимент), она робко меня спрашивает: «Где ж вы таких находите?» Я была шокирована. Ее вопрос означал, что она сама, работая в бельевом бизнесе, продавая белье оптом, не знает, что массе вполне нормальных женщин нужны такие размеры. Девушки на картинке внизу вовсе не мутанты и не подростки — каждая из них носит объем 65, которого нет в большинстве магазинов, с разными величинами чашек: 65GG (в фиолетовом комплекте), 65F (в желтом), 65GG (в голубом) и 65G (в розовом).

Для качественного бра-фиттинга в магазине должна быть полная размерная линейка. Каждой клиентке магазин должен иметь возможность предложить в одной модели минимум семь смежных размеров — вдруг модель большемерит или маломерит? Мы ровно так и делаем.

Мы даем примерить массу белья, потому что мало выбрать размер — нужно выбрать правильную форму: высоту косточек, ширину косточек, глубину чашки и так далее. И все равно есть модели, которые на вас никогда не сядут, даже если верно определен размер.

3. Бра-фиттер работает с вами в примерочной, помогая примерять белье

Да, есть такие женщины, которые не пустят к себе в примерочную никого, даже с благими намерениями. Но если вам действительно способны помочь, зачем сопротивляться? Большинство женщин толерантно отнесется к профессионалу в примерочной — лишь бы это было полезным!

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя процесс: застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретельки, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место. Если вы раньше никогда не слышали о таких манипуляциях при надевании белья, то знайте: эта «ручная работа» сильно влияет на то, как в итоге бюстгальтер будет на вас сидеть.

Но даже если вы владеете всеми этими навыками и вам не нужен для этого консультант, то бра-фиттер сможет сделать больше: она взглянет на вашу грудь — и подберет нужный размер и форму бюстгальтера. Квалификация бра-фиттера позволяет выбрать вам размер, и она понимает заранее, что потенциально может вам подойти. Если консультант находится за шторкой, а вы сами направляете процесс выбора белья указаниями («принесите мне вот это», «дайте чашку больше», «дайте чашку меньше») — с вами работает просто продавщица, а не бра-фиттер. Потому что работа бра-фиттера — посадить на вас бюстгальтер. До тех пор, пока она ее не делает, она не может называться бра-фиттером.

4. Бра-фиттер объясняет, почему посадка белья удачная или неудачная

Ценность бра-фиттера состоит также в умении продемонстрировать хорошую посадку белья именно на вас. Бра-фиттер поможет выбрать самый удачный вариант из того, что вы мерили, и расскажет, на что обращать внимание при выборе белья именно для вас: какой для вас стартовый размер, какая форма вам подходит лучше всего, насколько широкими и высокими должны быть косточки, насколько глубокой должна быть чашка, какой высоты должна быть перемычка, насколько плотным должен быть пояс и так далее.

Иными словами, настоящий бра-фиттер даст вам информацию, которая поможет вам выбирать белье в будущем и избегать ошибок. Вы начнете осознавать, почему какие-то из ваших бюстгальтеров удобны, а какие-то — нет.

Если консультант говорит: «Вам хорошо», то спросите: «Почему хорошо?» Посмотрите, на что она будет ориентироваться. Если она скажет: «Мне нравится этот цвет на вас» или «Это выглядит сексуально» и прочие субъективные характеристики — не доверяйте. Вы уйдете из магазина, продавец и думать забудет о вас, а вы останетесь с «симпатичненьким» бельем, в котором вам не будет комфортно. Бра-фиттинг — хорошая штука. Но только в умелых руках. Я приглашаю вас узнать, что такое бра-фиттинг, на практике. Записаться и забронировать удобное для вас время, а также получить ответы на самые распространенные вопросы вы можете на сайте brafitting.ru.

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