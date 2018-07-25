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Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко
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«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»

Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Увы, мы живем в мире, где часто балом правят манипуляторы и психологические вампиры. А одна из разновидностей психологического вампиризма — это «заботливая мать», которая выбрала себе зловещую установку «жить ради детей». Но если разобраться, то о самих детях, о их желаниях и потребностях речь не идет. Не идет она и о безусловной любви, когда чадо свое любят просто так, просто за то, что оно есть на свете. Напротив, чадо должно соответствовать, выполнять ряд условий или хотя бы быть «не хуже других».
«Заботливая мать» в своих властных попытках держать все под контролем стремится выдрессировать послушных зверьков, которые бы безропотно делали все «как надо», были «хорошими мальчиками и девочками». Об этой оборотной стороне материнской любви, приносящей много страданий и детям, и матерям, рассказывает фотопроект Анны Радченко.
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