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Исландские девушки пришли в восторг от того, что умеют наши мужчины
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Исландские девушки пришли в восторг от того, что умеют наши мужчины 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После того, как Исландия приняла решение платить по 5000 евро в месяц всем иммигрантам, которые возьмут в жены местных девушек, туда отправилось огромное количество наших соотечественников. Конечно, это повергло исландок в шок! Но следом за этим пришел восторг…Оказалось, что наши мужчины способны самостоятельно ремонтировать все в доме, умеют готовить, убирать за собой, да еще и в большинстве своем обладают выдающимся достоинством.
Стоит отметить, что абсолютно всю работу по дому в Исландии выполняют низкоквалифицированные домработницы из стран третьего мира, а местные красотки предпочитают следить за собой.
Конечно, ради ухоженной женщины наш мужчина горы свернет, а если ему за это еще и платят по 5000 евро в месяц — он будет просто счастлив! Но это еще не все… В настоящий восторг исландские девушки пришли от того, что все наши мужчины тут же принялись за поиск работы, а поскольку в Исландии нет безработицы, они ее конечно же тут же нашли. А так как средняя зарплата в Исландии составляет 12 000 евро, наши мужчины прекрасно себя там сами обеспечивают.
Вот такой неожиданный хеппи-энд у истории наших мужиков, эмигрировавших в Исландию ради поиска любви.
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