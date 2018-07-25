Дима, найдись: сибирячка ищет жениха, который пропал перед свадьбой

Жительница Новосибирска Яна Гришкова разыскивает своего жениха Дмитрия Гришкова — она поссорилась с ним накануне свадьбы. Сегодня утром, 25 июля, мужчина сообщил, что не приедет на регистрацию и отключил телефон.

«Сегодня у нас должна была быть свадьба. У нас есть ребёнок, он нас очень любит, вчера у нас вышло недоразумение: у меня разрядился телефон, он думал, что я его специально отключила. Отказывается, не выходит на связь — единственный способ связаться с ним — через ваши новости. Если бы вы написали о том, как я его люблю, как искренне люблю его маму, и как хорошо отношусь ко всем его родственникам и что мы (у пары уже есть ребёнок — Е. Г.) его очень любим и ждём — это бы спасло нашу свадьбу», — рассказала НГС Яна Гришкова. Она отметила, что Дмитрий — постоянный читатель НГС.

Яна рассказала, что познакомилась с Дмитрием в 2010 году.

«Мы в компании работали вместе — я занималась дизайном сайтов, он делал сайт для нашей компании. Нас познакомил руководитель на работе, мы работали вместе над проектами. Познакомились и полюбили друг друга», — пояснила женщина.

Она отметила, что свадьба, которая должна состояться сегодня — для Яны и Дмитрия будет не первой. Они уже были женаты и уже развелись.

Впервые они поженились в 2014 году. «Одна свадьба была в России, а другая в Дубае — мы полюбили этот город, он стал нашим талисманом, мы туда постоянно ездили вместе. У нас общие дела были, нам хорошо вместе было», — отметила Яна. Она добавила, что три года назад у них родилась дочь, кроме того, супруги даже венчались в церкви.

В 2017 году Гришковы развелись из-за недомолвок, но не смогли друг без друга, а остались жить вместе. В результате снова решили пожениться, назначили свадьбу на 25 июля, но вчера поругались. Яна объяснила, что после ссоры уехала — Дмитрий ей затем звонил, но у неё разрядился телефон, а зарядки не было. А сегодня утром во время телефонного звонка Дмитрий сказал ей, что на свадьбу не приедет, после этого оказался недоступен.

Она подчеркнула, что сегодня регистрация ещё возможна — для этого она просит Дмитрия до 15:00 появиться в Октябрьском ЗАГСе.