Какие счастливые! Регина Тодоренко и Влад Топалов отдыхают в Монако

На днях Влад Топалов (32) и Регина Тодоренко (28) обручились. Звезды выложили совместные фотографии с отдыха во Франции с кольцом на безымянном пальце ведущей. На своей страничке в Instagram Влад написал «Согласна?», а Регина ответила в своём аккаунте: «Согласна!».

В Сети, кстати, уже давно ходят слухи о том, что Тодоренко беременна (уже даже пол известен), но пара это никак не комментирует и вовсю наслаждается своим отпуском.

Так, на своей страничке Влад поделился новой фотографией с Региной: звезды отдыхают в Монако.

Красивая пара!

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