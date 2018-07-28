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Какие счастливые! Регина Тодоренко и Влад Топалов отдыхают в Монако
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Звезды, которым постоянно не везет в любви

Какие счастливые! Регина Тодоренко и Влад Топалов отдыхают в Монако 

Peopletalk 28 июля 2018
Фото: Peopletalk
На днях Влад Топалов (32) и Регина Тодоренко (28) обручились. Звезды выложили совместные фотографии с отдыха во Франции с кольцом на безымянном пальце ведущей. На своей страничке в Instagram Влад написал «Согласна?», а Регина ответила в своём аккаунте: «Согласна!».
В Сети, кстати, уже давно ходят слухи о том, что Тодоренко беременна (уже даже пол известен), но пара это никак не комментирует и вовсю наслаждается своим отпуском.
Так, на своей страничке Влад поделился новой фотографией с Региной: звезды отдыхают в Монако.
Красивая пара!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-schastlivye-regina-todorenko-i-vlad-topalov-otdyhayut-v-monako/
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