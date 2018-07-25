Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе 

Известная ведущая программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко и бывший солист поп-группы Smash! Влад Топалов скоро сыграют свадьбу. Об этом сообщает издание ДНИ.РУ со ссылкой на аккаунты в Instagram влюбленных.
В социальной сети и Регина и Влад опубликовали недвусмысленные фотографии. Топалов выложил совместный снимок с Региной, подписав его: «Согласна?», следом телеведущая выставила в своем Instagram фото, с краткой подписью «Согласна!».
На обеих фотографиях сложно не заметить кольцо с огромным, скорее всего, драгоценным камнем, которое надето на безымянный палец красотки. Подписчики не сомневаются, пара совсем недавно объявила о своих отношениях, а уже сообщает о помолвке, значит, Регина Тодоренко — беременна.
На днях телеведущая Регина Тодоренко, появилась на мероприятии Glamour в компании с певцом Владом Топаловым. Желтое платье, в котором пришла телеведущая, было довольно свободным, однако даже оно не смогло скрыть подозрительно округлившийся живот девушки.
— Поздравляю, вы отличная пара
— Счастья вам огромнейшего!
— Счастья вам:) у вас будут красивые детки:) — подписали фотографии довольные фанаты.
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