Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе

Известная ведущая программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко и бывший солист поп-группы Smash! Влад Топалов скоро сыграют свадьбу. Об этом сообщает издание ДНИ.РУ со ссылкой на аккаунты в Instagram влюбленных.

В социальной сети и Регина и Влад опубликовали недвусмысленные фотографии. Топалов выложил совместный снимок с Региной, подписав его: «Согласна?», следом телеведущая выставила в своем Instagram фото, с краткой подписью «Согласна!».

На обеих фотографиях сложно не заметить кольцо с огромным, скорее всего, драгоценным камнем, которое надето на безымянный палец красотки. Подписчики не сомневаются, пара совсем недавно объявила о своих отношениях, а уже сообщает о помолвке, значит, Регина Тодоренко — беременна.

На днях телеведущая Регина Тодоренко, появилась на мероприятии Glamour в компании с певцом Владом Топаловым. Желтое платье, в котором пришла телеведущая, было довольно свободным, однако даже оно не смогло скрыть подозрительно округлившийся живот девушки.

— Поздравляю, вы отличная пара

— Счастья вам огромнейшего!

— Счастья вам:) у вас будут красивые детки:) — подписали фотографии довольные фанаты.