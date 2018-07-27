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СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова
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СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова 

Passion.ru 27 июля 2018
Фото: Passion.ru
На днях 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний певец Влад Топалов стали женихом и невестой. А совсем скоро влюбленные будут еще и родителями.
Для большинства поклонников уже не секрет, что Регина Тодоренко беременна от Влада Топалова, хотя звезда «Орла и решки» по-прежнему не подтвердила официально эту радостную новость. Тем не менее журналистам портала Super.ru уже удалось выяснить, кто же родится у пары.
В видеоролике, посвященном Регине и Владу, издание утверждает, что знаменитости ждут мальчика.
Напомним, буквально на днях во время отдыха на Лазурном берегу Топалов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла. Влад уже был женат на дочери бизнесмена Павла Данилина Ксении. А для Регины это будет первый брак и первый ребенок.
Фото и видео: Instagram
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