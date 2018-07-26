Ещё
Тодоренко объявила о помолвке с Топаловым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тодоренко объявила о помолвке с Топаловым 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Двойная Т — Тодоренко и Топалов. Разве не символичное совпадение? Слухи о романе известной ведущей и бывшего солиста группы Smash! появились в начале года и теперь артисты — жених и невеста. Это официально.
Накануне Влад и Регина задокументировали процесс предложения руки и сердца в Instagram. На снимке в аккаунте Топалова Регина запечатлена с шикарным кольцом на руке и рядом с Владом. «Согласна?», — гласит подпись.
Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
25 Июл 2018 в 5:42 PDT  «Согласна!», — красуется подпись под романтичным совместным снимком влюбленных в Insta Регины.
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
25 Июл 2018 в 5:44 PDT  Подписчики не скупятся на поздравления: «Поздравляю от души! Очень рада за вас обоих! Будьте счастливы! Сладкая вы парочка!», «Ура! Регина и Влад! Молодцы! Видно, счастливые!», «Поздравляю! Хороший выбор! Берегите отношения… Вам повезло».
Напомним, в конце 2017 года Тодоренко решила сделать паузу в карьере и наконец заняться личной жизнью. Она покинула популярный телепроект «Орел и Решка» заявив, что в ее жизни наступил «момент принятия себя как реализовавшейся личности» и она чувствует необходимость сконцентрироваться на другой сфере и даже «стать мамой маленького человечка».
Клео.Ру: последние новости
Анна Снаткина: личная жизнь, фото 2018 Несокрушимый мужчина приобрел новый дом Редкое фото от Кайли Дженнер: лайки зашкаливают
Женский форум  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение