Тодоренко подогрела слухи о романе с Топаловым

На фото счастливая Тодоренко наслаждается солнцем на пляже во Франции. Рядом с ней в шортах и без майки сидит Влад Топалов, который читает книгу. Девушка прокомментировала фотографию смайлом с сердечком, но так и не рассказала читателям, встречается она с популярным певцом или нет.

Во многих интервью, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Топаловым, телеведущая предпочитается отшучиваться и говорит, что они всего лишь хороший друзья. Между тем, поклонники подсчитали, что звезды «встречаются» уже больше года и постоянно путешествуют вместе.

В комментариях поклонники отметили, что пара выглядит максимально гармоничной и счастливой. Многие фанаты Регины не понимают, почему девушка так хочет скрыть факт наличия звездного бойфренда.