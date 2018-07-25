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Тодоренко подогрела слухи о романе с Топаловым
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Тодоренко подогрела слухи о романе с Топаловым 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников очередным провокационным снимком с певцом Владом Топаловым.
На фото счастливая Тодоренко наслаждается солнцем на пляже во Франции. Рядом с ней в шортах и без майки сидит Влад Топалов, который читает книгу. Девушка прокомментировала фотографию смайлом с сердечком, но так и не рассказала читателям, встречается она с популярным певцом или нет.
Во многих интервью, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Топаловым, телеведущая предпочитается отшучиваться и говорит, что они всего лишь хороший друзья. Между тем, поклонники подсчитали, что звезды «встречаются» уже больше года и постоянно путешествуют вместе.
В комментариях поклонники отметили, что пара выглядит максимально гармоничной и счастливой. Многие фанаты Регины не понимают, почему девушка так хочет скрыть факт наличия звездного бойфренда.
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