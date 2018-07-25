Дженнифер Лопес показала идеальный пресс в мини-бикини в честь своего 49-летия

Вчера, 24 июля, Дженнифер Лопес отметила свой день рождения. Исполнительница хита Jenny From The Block встретила 49-летие в соблазнительном мини-бикини на пляже вместе с Алексом Родригесом , детьми и родственниками. Только посмотрите на эту фигуру!

Вот такая ситуация в день рождения, — прокомментировала кадр именинница.

Дженнифер Лопес с дочкой, Алекс Родригес и другие родственники

Лопес опубликовала этот пост в своих соцсетях спустя пару часов после того, как Родригес трогательно поздравил её в Инстаграм.

«Когда мы были детьми, дни рождения всегда были радостно волнительными, потому что нам дарили много подарков. Новая ракетка, танцевальные туфли, может быть, компакт-диск (да, я старый)», — начал 42-летний бейсболист.

Я вижу, как всё изменилось для Дженнифер и как она радуется, когда сама делает подарки другим. Она 365 дней отдавала всё своим детям, семье, миру. Я надеюсь, что сегодня мы сможем подарить тебе счастье, которое ты заслуживаешь. Я люблю тебя.

Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако долго скрывать что-то от журналистов ни у кого не получается. Когда пресса узнала о романе, влюбленные перестали скрываться. Теперь Дженнивер и Алекс охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Инстаграм-аккаунтах.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес