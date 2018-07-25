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Не срослось: бывший муж Ферги Джош Дюамель и экс-возлюбленная Роналду расстались
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Не срослось: бывший муж Ферги Джош Дюамель и экс-возлюбленная Роналду расстались 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
45-летний актер Джош Дюамель и 28-летняя актриса Эйса Гонсалес больше не вместе.
Мексиканская красотка, когда-то пленившая футболиста Криштиану Роналду, и бывший муж Ферги завершили отношения после пяти месяцев страстного романа, сообщило издание Us Weekly. Один из друзей Эйсы Гонсалес признался, что актерская пара пережила расставание еще две недели назад, впрочем, причины разрыва остались туманными.
— констатировал инсайдер. Сам Дюамель подтвердил эти слова. На вопрос заставших его недавно на улице фотографов он сказал, что между ним и Эйсой «все кончено».
Дюамель и Гонсалес познакомились в феврале и немедленно начали встречаться. Это произошло всего через несколько месяцев после разрыва с певицей Ферги, на которой актер был женат восемь лет и с которой воспитывает общего сына.
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес не афишировали отношения, но были неразлучны. Интересно, что стало причиной разрыва?
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Фото:Instagram
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