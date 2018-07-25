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Любителей уличного спорта приглашают на воркаут-площадки района
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Любителей уличного спорта приглашают на воркаут-площадки района 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Любители активного образа жизни теперь могут заниматься физическими упражнениями на площадках для воркаута. А лето—это прекрасное время для занятий спортом на открытом воздухе.
Подобные площадки появились сравнительно недавно, но сразу стали пользоваться популярностью. Придя в такое место, вы можете увидеть много тренажеров, но при достаточной теоретической подготовке с легкостью выберете нужный. Брусья и турники советуют тем, кто только начал занятия. Но для дальнейшего развития в этом направлении нужны и другие снаряды. Сейчас молодые люди часто проводят время на воркаут-площадках, тренируя мышцы. Иногда там проводят соревнования. Например, в начале июня на воркаут-площадке в пляжной зоне у Белого озера прошел Кубок Стальных братьев. Участники показали отличные результаты.
В Косино-Ухтомском районе воркаут-площадки расположены более, чем по десяти адресам.
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