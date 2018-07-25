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К зомби-апокалипсису готов: челябинец необычно оформил входную дверь
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К зомби-апокалипсису готов: челябинец необычно оформил входную дверь 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Житель Челябинска необычно оформил свою входную дверь в подъезде. К старенькой кожаной обивке прилажены железные балки, множество замков, а ещё черный поднос с хохломской росписью для красоты. Фотографию двери выложили пользователи соцсетей в группу «Подслушано ЧМЗ».
В комментариях к посту шутят: «к зомби-апокалипсису готов», «спрятался от налоговой», «от военкомата схоронился», «там живут готы» и тому подобное. Как утверждают пользователи, дверь находится в одном из подъездов ЧМЗ на улице Коммунистической.
Кроме того, кто-то даже узнал дверь и немного рассказали про жителя квартиры.
— Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне, — пишет в комментариях Ольга Шайхисламова.
Автор вряд ли хотел всерьёз защитить квартиру от вторжения таким необычным способом. Декоратора скорее всего двигало желание украсить вход в своё жилище, а заодно и подъезд.
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