К зомби-апокалипсису готов: челябинец необычно оформил входную дверь

Житель Челябинска необычно оформил свою входную дверь в подъезде. К старенькой кожаной обивке прилажены железные балки, множество замков, а ещё черный поднос с хохломской росписью для красоты. Фотографию двери выложили пользователи соцсетей в группу «Подслушано ЧМЗ».

В комментариях к посту шутят: «к зомби-апокалипсису готов», «спрятался от налоговой», «от военкомата схоронился», «там живут готы» и тому подобное. Как утверждают пользователи, дверь находится в одном из подъездов ЧМЗ на улице Коммунистической.

Кроме того, кто-то даже узнал дверь и немного рассказали про жителя квартиры.

— Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне, — пишет в комментариях Ольга Шайхисламова.

Автор вряд ли хотел всерьёз защитить квартиру от вторжения таким необычным способом. Декоратора скорее всего двигало желание украсить вход в своё жилище, а заодно и подъезд.