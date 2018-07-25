«Лед» Ксении Лавровой-Глинки и «Тренер» Данилы Козловског. Опубликована программа закрытия летнего кинотеатра 

«Лед» Ксении Лавровой-Глинки и «Тренер» Данилы Козловског. Опубликована программа закрытия летнего кинотеатраСегодня в Нижнем Новгороде состоится торжественная церемония закрытия летнего кинотеатра всероссийского кинофестиваля «Горький fest».
В церемонии закрытия примут участие звезды российского кино. В числе приглашенных — актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка. Она исполнила одну из главных ролей в фильме «Лед». Картина будет показана в летнем кинотеатре в 19.00. Затем зрители увидят фильм «Тренер» Данилы Козловского». Начало сеанса 20.30.
Как открывали «Горький fest», смотрите здесь.