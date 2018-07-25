Он сказал своей жене, что ей лучше уйти до того, как он вернется из отпуска с любовницей.

Муж бросил нас ради какой-то дряни. И я продаю все наше имущество, пока он уехал на уикенд со своей бабенкой.

Бросить все и уехать из дома после 10 лет брака… Это одна огромная *опа… И теперь я продаю все! Слишком много пунктов в списке… Все! Все от картин, мебели, книжных полок, шкафов, книг до бытовой техники и тренажеров. Кроме того электроприборы, его любимые игрушки — настольный футбол, пинг-понг, а также садовые горшки, колонки, строительные материалы и много инструментов и т. д.

Также продам его любимые, красные, кожаные, театральные кресла для гостиной. На каждом из них поместиться три человека, и у них есть функция реклайнер.

Много инструментов, которые он даже не знал, как использовать. Настольная пила, супер огромная раскладная лестница, шкаф для инструментов, газонокосилки и другой дворовой и садовый инвентарь.

Абсолютно новые раздвижные стеклянные двери, которые он никак не удосужился установить.

Я хочу, чтобы в понедельник, когда он вернется, дом был пустой, потому что это будет шок для него. Приходите выбирать то, что вам понравиться в субботу и воскресенье. Но не приходите слишком рано, потому что этим вечером я буду наслаждаться вином с подружками и рассуждать как вычистить эту дрянь и, вероятно утром у меня будет похмелье. Поэтому, пожалуйста, говорите тише!:)

Кстати, есть немного его одежды на продажу, хотя, большую часть мы уже сожгли на дороге. Однако, вы можете увидеть пепел его одежды, без дополнительной платы. Имущество продается в угловом доме по улице Бергстром в красивом городе Уайт-рок.

Кроме того, я также ставлю дом на продажу на следующей неделе, так что если вы всегда хотели жить в этом прекрасном городе, Вы можете посмотреть также и дом в эти выходные, прежде чем он попадает на рынок. Это отличный двухэтажный дом, с видом на океан, рядом школы, парки, а в двух кварталах — океан! Большой дом предназначен для развлечения и семьи, с отдельным входом на первом этаже.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время зря. Я с нетерпением жду Вас, чтобы двигаться вперед! Увидимся завтра в 8 утра, кто придет первым, тот будет и первым обслужен.